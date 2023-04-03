彰化去年阻詐5.6億！愛情+投資榨最兇　郭子乾當防詐大使

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警方2022年阻詐成功上千件，金額超過5.6億餘元，詐騙手法以愛情交友及假名人投資詐騙最多，今年也攔阻了近8千萬元，打詐彰化隊召集人王惠美，為教導鄉親「識詐」，邀藝人郭子乾擔任防詐大使共同宣導反詐騙。

▲縣長王惠美邀藝人郭子乾當防詐大使。（圖／彰化警方提供，以下同）

彰化刑大拆解近期常見的「假名人投資詐騙」，詐騙集團假冒名人，透過臉書、IG、YouTube廣告吸引投資客，或是標榜股票健診、分享飆股等，邀請民眾加LINE一起學習投資，假投資群組內很多暗樁營造賺錢的假象，慫恿民眾加碼投資，等到LINE群組遭封鎖後，民眾才會發現遇到詐騙。

▲假名人投資詐騙。

防詐大使郭子乾也發現，近來周遭不少演藝朋友或投資名人的照片遭盜用，並創設假臉書及LINE帳號，邀請民眾加為好友，讓民眾誤以為真的可以跟這些名人一起投資，將現金一筆一筆匯到假名人提供的詐騙帳戶，最後發現投資的資金無法提領，假名人的LINE帳號也人間蒸發，才驚覺遭受詐騙。郭子乾提醒大家，「名人不會教您投資」、「千萬不要加入標榜名人的投資群組」。

王惠美表示，彰化縣去年阻詐成功1044件金額超過5億6千萬多元，其中以愛情交友、名人教戰假投資等佔前兩大類，呼籲鄉親，投資方式要慎選，只要聽到快速回本、保證獲利、穩賺不賠等話術，一定就是詐騙，千萬不可聽信網友建言投資。

彰化縣警察局張國雄局長強調，大家慣用的FB或LINE，顯示的名稱及肖像都可任意修改的，跟投資領域相關的名人，例如吳淡如、胡睿涵、邱沁宜及蔡尚樺等人都曾被冒用，近期甚至連阿土伯、張忠謀、郭台銘等，也被冒用來教人投資，提醒民眾不要相信。

警方除持續追查幕後的詐欺集團外，最好的防制詐騙方法，就是全民識詐、防詐，讓詐騙集團騙不到，才是打詐治本的最佳良方。切記5不原則，1.不接陌生電話，2.不點未知連結，3.不聽投資明牌，4.不怕莫名威脅，5.不給個人資料，就能遠離詐騙。