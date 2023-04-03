火燒祖墳空拍畫面曝！兄弟檔掃墓釀災慘了　清綠陰宅一片焦土

▲台中沙鹿第二公墓今日傳出火警，一對王姓堂兄弟掃墓引起大火，被員警逮捕依照公共危險罪送辦。（圖／民眾提供，下同）



記者許權毅／台中報導

清明連假家家戶戶掃墓祭祖，卻也讓消防人員繃緊神經，台中今（3）日又再傳出公墓火警，一對王姓堂兄弟前往沙鹿公墓掃墓，過程中燃燒金冥紙未留意，導致一旁雜草燃燒引起大火，消防獲報後迅速撲滅火勢，也利用空拍蒐證，轉報警方到場將2人逮捕，全案依照公共危險罪嫌移送。

清水分局指出，今日9時許接獲消防局轉報，在沙鹿區北勢里第二公墓有火警發生，警方到場後，消防人員提供空拍畫面給警方，鎖定60歲、48歲的王姓堂兄弟因掃墓燃燒冥紙，卻未多加留意，導致一旁雜草被燃起，一瞬間引發大火。

台中消防獲報後，加派空拍人員到場蒐證，只見公墓旁火勢延燒迅速，一下子就把青青綠草燒成焦黑，許多墓塚也遭到損毀。火勢由消防人員迅速撲滅，警方到場後依照公共危險罪嫌將2名王男逮捕，將移送台中地檢署偵辦。

台中消防多次呼籲，國人掃墓時有燒冥紙的習俗，因此清明期間常可聽到墓地火警四起，今年更因雨水不足，雜草十分易容易引燃。提醒民眾，掃墓時切記不任意燒雜草、不隨意丟煙蒂、不讓冥紙飛揚、不放爆竹煙火，以及記得撲滅餘燼、記得隨手收拾垃圾等「4不2記得」要訣。

消防局呼籲，燒金冥紙、雜草如引發火災，可能觸犯刑法公共危險罪，面臨最高7年有期徒刑，更將影響空氣品質，違反空氣污染防制法，將處以1200元以上、10萬元以下罰鍰。