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多名警員混入東勢健走活動　原來是台西警交通婦幼安全宣導

▲東勢鄉「走出健康走出愛」公益活動現場，台西警分局進行有關交通安全、婦幼安全及預防犯罪等宣導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲東勢鄉「走出健康走出愛」公益活動現場，台西警分局進行有關交通安全、婦幼安全及預防犯罪等宣導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣東勢鄉體育會於今（2）日舉辦「走出健康走出愛」公益活動，清晨6時參加健走的民眾扶老攜幼前來參與，有帶著幼兒的年輕父母、有白髮蒼蒼的長輩，台西警分局副分局長章仙枝與員警拿著宣導舉牌、印有宣導標語的文宣與群眾近距離接觸，現場熱鬧滾滾有效提升民眾保護婦幼交通觀念。

雲林縣政府行政處處長陳志揚、 東勢鄉鄉長張健褔今日也一起加入宣導相關警政工作，加深民眾自我保護的意識，此次交通安全宣導的主軸為「行人不要在路段中穿越車道、請走行人穿越道」，提醒行人穿越車道過馬路的危險。

警員在活動中沿途與民眾互動，藉機以文宣與實際發生案例為民眾說明，尤其是年長者更是耐心解說，警員加重語調提醒他們「各位阿公阿嬤，過馬路時千萬不要任意穿越車道，車輛行駛速度快，看到行人會來不及剎車，真的非常危險。」也指出，交通事故中統計有6成發生在路口，其中行人死亡人數近4成也發生於路口，因此，「汽機車路口/轉彎不停讓行人」、「行人未依規定走行人穿越道」，都有罰則，是為了大家的安全。

台西警分局最後呼籲鄉親，行人最常出現的違規其實就是違規穿越車道這個部分，行人往往會因為方便或是節省時間，會選擇直接穿越道路，而沒有走斑馬線，雖然看起來是件小事，但有可能會因為一個不注意而導致事故發生。

▲東勢鄉「走出健康走出愛」公益活動現場，台西警分局進行有關交通安全、婦幼安全及預防犯罪等宣導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲東勢鄉「走出健康走出愛」公益活動現場，台西警分局進行有關交通安全、婦幼安全及預防犯罪等宣導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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