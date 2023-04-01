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工地驚見「男屍」！警衝現場聞到這一味傻眼　急找家人帶回家

▲醉男不勝酒力倒臥工地圍牆邊，民眾誤以為發生不幸嚇得報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲醉男不勝酒力倒臥工地圍牆邊，民眾誤以為發生命案嚇得報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台西警分局東勢分駐所日前接獲民眾報案，指出處工地旁廢棄堆中倒臥一名男子，無法分辨生命徵象當害怕，警方立即前往，當員警靠近時聞到一股濃濃的酒味，幸好只是醉漢不勝酒力，因當時下綿綿細雨，警員怕他失溫發生意外立即叫醒他並聯繫家人接回休息。

3月26日傍晚約16時許，台西警分局東勢分駐所接獲民眾報案表示，在康安路一處工地旁，有一名年輕男子倒在圍牆邊，不知他是死是活相當害怕！報警處理，警員王銘尉獲報立即前往。警方到達工地，看到男子穿著拖鞋躺在圍牆邊，員警靠近時聞到一股濃濃的酒味，經確定僅是不勝酒力睡著，當時天氣不穩定、陰雨綿綿，男子穿著單薄的外套，員警怕他失溫發生意外立即叫醒他。

▲醉男不勝酒力倒臥工地圍牆邊，民眾誤以為發生不幸嚇得報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲醉男母親接獲警方通知立即其前往派出所將兒子領回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「先生醒醒啊！你身體不舒服嗎？」警員搖醒沈睡的男子，他睡眼惺忪的張開雙眼，酒精還未退表示頭很痛，員警告知請救護車來協助，男子搖著手說「我是喝醉了，沒事！」警方請男子坐上警車回到所內休息，倒上熱茶讓他醒酒。

30歲的馬男稍作清醒後向警員表示，自己與朋友聚餐， 一時開心多喝了幾杯，沒想到一陣頭暈就倒在工地了，他醉得不省人事嚇壞路過的民眾，對此他表示很抱歉造成警察的困擾，母親接到警方電話後，立即來到警所將他接回，馬母感謝警察熱心幫忙，兒子才不致發生危險。

台西警分局長黄世德肯定東勢所員警熱心為民服務，提醒民眾，餐敘喝酒後千萬不能開車，可以請代駕或是朋友接回，萬一酒醉路倒後果不堪設想，切勿樂極生悲。

▲醉男不勝酒力倒臥工地圍牆邊，民眾誤以為發生不幸嚇得報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲醉男不勝酒力倒臥工地圍牆邊，民眾誤以為發生不幸嚇得報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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