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傳家5代清明這假拚做潤餅皮！46爐火同開超壯觀　1天賣出上千斤

記者唐詠絮／彰化報導

清明節祭祖少不了「潤餅」，在彰化地區擁有高知名度的「潤餅輝」，家傳5代，每年選在3月開店，開46爐做出來的潤餅皮比臉大、薄又不易破總是大排長龍，由於麵粉成本上揚，往年一斤售價150元，今年小漲10元，民眾拿到剛出爐的潤餅皮，開心的說「一斤160元還好」、「一年一次沒關係」。

▲家傳5代潤餅輝買氣不減。（圖／記者唐詠絮攝）

▲家傳5代「潤餅輝」買氣不減。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲家傳5代潤餅輝買氣不減。（圖／記者唐詠絮攝）

▲潤餅皮一斤售價160元。（圖／記者唐詠絮攝）

往年受到疫情影響，「潤餅輝」業績持平，今年稍稍有回穩，但又遇到麵粉價格上揚，麵粉一包20公斤漲100元，清明節需要300包，光是成本就多了3萬多元，潤餅皮價格漲10元，一斤160元，大約20片，每片約36公分大，一天仍賣出約上千斤。

今天是清明連假第3天，「潤餅輝」46爐火沒停過，麵糊的稠度要適中，掌爐的手5秒鐘擦一次潤餅皮，不僅厚薄度要適中，還得要不破，這還真的不簡單。作潤餅主要食材高麗菜也量產，因此吸引許多在地民眾寧願排隊購買。

▲家傳5代潤餅輝買氣不減。（圖／記者唐詠絮攝）

今年「潤餅輝」家族5代全回家協助，最小的是第五代，從幼兒園大班就開始幫忙，今年已經第三年，第四代，是在北部當國小二年級國小導師，已經回來幫忙30多年了，他認為帶學生是要智慧，每年寒假或是連假回來，都是體力活，全家族20多人，每年這個時期，不論是在南部北部，都一定要回來幫忙，展現家族凝聚力，更贏得高度的好口碑。

▲家傳5代潤餅輝買氣不減。（圖／記者唐詠絮攝）

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