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雲林T字路口紅車撞電桿側翻！水柱秒噴出　驚悚10秒影片曝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林昨（1）日一輛紅色自小客車行經斗六市榮譽路與重光北路口，直接衝越T字路底撞上電線桿，側翻卡進電桿與電箱中的排水溝上，駕駛幸運輕傷送醫，巨大聲響引來附近民眾圍觀，離奇卡在水溝上是怎麼撞的？今日撞擊影像曝光，警方也指出，經查周男經酒測有酒精反應，已依公共危險罪嫌移送。

▲雲林紅色自小客車直接衝越T字路底撞上電線，停紅燈的汽機車駕駛全傻眼，幸好未波及他人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林紅色自小客車直接衝越T字路底撞上電線，停紅燈的汽機車駕駛全傻眼，幸好未波及他人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市榮譽路與重光路口昨日下午突傳巨大擊聲，附近住戶紛紛跑出查看，一輛紅色自小客車撞上電線桿，卡在與電箱的夾縫動彈不得，呈現翻覆90度、滿地破碎零件一片狼籍，車上駕駛意識清楚受困車中，在警消人員到場協助後脫困送醫。

▲斗六自小客車於T字路口「衝過頭」撞擊電感側翻卡水溝，警消救出受困男駕駛送醫救治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲紅色自小客車側翻90度卡在電桿與電箱間，動彈不得。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局說明，4月1日15時26分周姓男子（33多歲）駕駛自小客車，沿重光北路右轉梅林路時，因不明原因自撞路旁之自來水管路造成車輛側翻，水柱當場噴出數公尺高；周男身體多處受傷送往醫院治療，無生命危險，警員另周男經酒測發現有酒精反應，全案依刑法公共危險罪嫌，移請雲林地方檢察署偵辦。

▲斗六自小客車於T字路口「衝過頭」撞擊電感側翻卡水溝，警消救出受困男駕駛送醫救治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲紅色自小客車側翻90度卡在電桿與電箱間，動彈不得。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局呼籲，酒駕零容忍，提醒民眾參加飲宴或聚餐，切勿酒後駕車，以免造成自身或他人危害；並應隨時注意路況，雨天減速慢行，避免發生危險。

▲雲林紅色自小客車直接衝越T字路底撞上電線，停紅燈的汽機車駕駛全傻眼，幸好未波及他人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林紅色自小客車直接衝越T字路底撞上電線，停紅燈的汽機車駕駛全傻眼，幸好未波及他人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

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