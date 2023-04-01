新北集「撕」廣益開跑　揪團撕除小廣告抽好禮

▲新北市環保局邀市民一同參加全民撕小廣告「集撕廣益」活動。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市「112年度全民撕小廣告-集撕廣益系列活動」今（1日）開跑！為杜絕違規小廣告，環保局已辦理多屆活動，鼓勵民眾加入撕除小廣告行列，維護環境的同時還能拿好禮，更加碼團體挑戰賽，揪家人朋友一起撕滿4公斤，就可取得團體賽抽獎資格，有機會獲得飯店住宿券、六星級美足按摩機及千元商品券等大獎。

環保局說明，今年度「全民撕小廣告-集撕廣益系列活動」自即日起至11月30日止，共分為2種活動方式：活動一為「秤重換好禮」，只要撕除1公斤以上小廣告，即可兌換衛生紙、垃圾袋等生活好物，同時還可獲得摸彩券，活動結束後統一抽獎，獎項為萬元及千元禮券。

▲清潔隊定期巡檢撕除違規廣告物。

活動二是「團體挑戰賽」，參賽者只要揪1至3名成員組成團體，成員們共同參與撕除小廣告活動，每撕滿4公斤，並將摸彩券存根聯上傳至指定網站：https://forms.gle/uy1VxAPzUnGUjGC17，就可以獲得1次加碼抽獎資格，活動結束後將抽出飯店住宿券、六星級美足按摩機、千元商品券等共25個獎項。另外，團體挑戰賽累積撕除量前3名的團體，可額外獲得1萬2000元、8000及5000元禮券。

環保局表示，2022年「集撕廣益」活動累積撕除量最多的前三名，撕除量超過1400公斤，約佔活動總撕除量四分之一。2022年撕小廣告活動第一名為永和區豫溪里陳先生，其已連續4年獲得撕小廣告冠軍。但陳先生表示，現在街道上的違規小廣告已經越來越少，因此撕除量也逐年減少；豫溪里長廖亦芳也表示，業者應使用合法管道進行廣告刊登；第二名為連續三年度獲得亞軍的新莊區李小姐、第三名為首次入圍的板橋區新翠里長陳水杉奪得。

▲環保局會同永和豫溪里長廖亦芳頒發去年撕小廣告達人第一名感謝狀及獎金。

環保局統計，2022年在各區清潔隊的努力及民眾積極參與下，違規小廣告的撕除量約為186萬張（約1.6公噸），較2021年減少10%、較2020年減少45%，在參與人數不減的情況下，違規小廣告數量已明顯下降。另外2022年的採證活動，民眾參與活動上傳採證違規號碼數量為前一年度的2倍，2022年總計上傳4246筆採證資料，審核通過3303筆、總採證不重複之違規號碼共1205支。

環保局強調，針對「違規張貼或掛設廣告物於公共設施」已列入加強處分之環境衛生污染行為，依廢棄物清理法最高可處6千元罰鍰，且自2019年起與地政局合作，由環保局蒐集事證後移案地政局，即可依不動產經紀業管理條例處最高30萬元罰鍰，至今已移案158件。

環保局提醒，違規小廣告除了張貼行為違法，內容也常誇大不實，民眾除了不看、不買之外，還可以協助撕除、拍照取證，一起集「撕」廣益守護環境。

▲清潔隊撕除小廣告後刮除殘留的黏貼痕跡。