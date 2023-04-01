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深夜傳「低頻噪音」涵蓋汐止炸2小時！當地人崩潰：要神經耗弱了

▲▼汐止房市情境。（圖／記者陳韋帆攝）

▲新北汐止民眾1日晚間不斷聽到噪音。（圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市汐止區有民眾表示，1日晚間不斷聽到低頻噪音，讓屋內一直震動，身體及精神都非常不舒服，懷疑是有人在開電音趴。沒想到，網友PO文後引起許多汐止人討論，發現噪音涵蓋近整個汐止，也有人推測是正在舉辦的電音派對所致，但目前仍未有確切說法。

有網友在臉書社團「汐止集團」發文表示，他住在福德路附近的8樓，1日晚間不斷聽到重低音的頻率，「身體很不舒服...根本找不到來源...不曉得有沒有附近的住戶也有感覺」。

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▲▼「低頻噪音」涵蓋汐止！當地人崩潰：要神經耗弱了。（圖／翻攝汐止集團）

▲原PO全文如上。（圖／翻攝汐止集團）

許多當地人看完紛紛留言，「我剛剛還以為是我們社區有人在發瘋，還打電話問管理員」、「明峰街也有，是哪個智障擾民」、「福德+1，而且有氣密窗還隱約聽的到才厲害了」、「東勢街噪音持續中」、「這傳達威力太可怕了吧，還會誤以為是鄰居的錯覺」、「明園山莊+1」、「汐萬路2段也是」、「長江街仔細一聽，的確有」、「建成路這邊，轟炸了快兩個小時了...老天爺，快結束吧」、「整個汐止都感覺到也太誇張了吧」、「真的整個汐止，感覺汐止到公墓那區也都被吵到」。

對此，有網友指出，該噪音聽起來是電音，疑似目前正在大佳河濱公園舉辦的電音派對有關，但兩者相距至少15公里以上，讓許多民眾質疑，「大佳河濱公園在大直那耶…傳到汐止來會不會有點誇張」、「我也覺得，還以爲是鄰居我家在伯爵這超大聲的，昨天也有聽到」、「電音趴？誇張，汐萬路二段也聽到是不是有這麼大聲啦。我根本懷疑是我家樓下在開趴」。

此外，也有民眾在南港聽到，「我住南港昆陽也是一直聽到低頻聲，我都一直以為可能要地震的地鳴聲，說真的也不知道現在他們的節目結束了沒，因為到現在還是這樣的低頻聲，頭到肩頸都非常不舒服」。

▼當地人1日晚上都聽到噪音。（圖／翻攝汐止集團）

▲▼「低頻噪音」涵蓋汐止！當地人崩潰：要神經耗弱了。（圖／翻攝汐止集團）

▲▼「低頻噪音」涵蓋汐止！當地人崩潰：要神經耗弱了。（圖／翻攝汐止集團）

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