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太魯閣事故兩周年　林佳龍：不能停止避免災害的工作

林佳龍。（圖／ETtoday資料照）

▲總統府秘書長林佳龍。（資料照／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

今天是花蓮台鐵太魯閣號事故二周年，總統府秘書長林佳龍2日表示，期盼明年1月台鐵公司正式掛牌，透過台鐵公司化的革新，全面落實安全第一的價值文化，「太魯閣號是我們心中永遠的痛。這些難捱的傷痛，我們不敢觸碰，但避免災害卻是我們不能停止的工作」。

林佳龍兩年前因太魯閣號事故辭去交通部長職務，他今天透過臉書表示，今天是太魯閣號事故發生的二周年，雖然隨總統蔡英文在外出訪，但沒忘記這個日子。

林佳龍指出，一直以來，他持續關心台鐵公司化的進程，去年5月立法院三讀通過《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》後，目前正逐步完成各項公司籌備事項，預定於8月完成公司化子法的訂定，12月取得公司設立登記後，達到明年1月正式掛牌成立的目標，衷心期盼透過台鐵公司化的革新，共同制定最嚴謹的鐵道安全標準，全面落實安全第一的價值文化。

林佳龍並指，因為太魯閣列車事故，自己與友人催生「台灣消防發展與交流協會」，持續投入協助救災人員的福利與專業，也進行國際交流，一起為智慧防災和韌性城市發展盡一己之力，台鐵公司化的目標，必須透過全面的改革和堅定的決心，才能帶給乘客穩定、可靠和安全的搭乘環境，以最高標準面對安全與風險。

林佳龍表示，「太魯閣號是我們心中永遠的痛，每到4月2日，我在心中為所有人祝禱。這些難捱的傷痛，我們不敢觸碰，但避免災害卻是我們不能停止的工作」。

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