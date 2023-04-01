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列車連2天撞到牛！交長要台鐵強化巡查　喊話民眾「把牛管好」

▲▼牛隻入侵台鐵軌道，遭太魯閣號撞上，車輛受損。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲牛隻入侵台鐵軌道，遭太魯閣號撞上，車輛受損。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

由於台鐵不少路段為開放路線，連2天發生民眾放養牛隻入侵軌道事件，導致區間車、太魯閣號剎車不及撞上紛紛掛彩，其中太魯閣號受損嚴重，車頭鼻頭蓋凹陷，緊急拉下維修，所幸仍有備用編組，未影響清明疏運。交通部長王國材今受訪時表示，除將要求台鐵強化巡查外，也拜託民眾把牛管好。

3月30日上午6時08分，台鐵一列4508次區間車行駛至東竹=富里間，遇上牛隻入侵軌道，導致區間車剎車不及撞上牛，排障器歪掉變形，牛也遭撞飛慘死軌道旁；緊接著，3月31日上午5時34分，台鐵401次太魯閣號行駛至富里=東竹間，再度發生牛隻入侵軌道事件，太魯閣號剎車不及，直接撞上牛，牛隻當場慘死肚破腸流，太魯閣號車輛也受損，第一車車頭鼻頭蓋破損凹陷，第4、 5車車門踏板無法作用，富里=東竹間一度路線中斷。

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▲▼牛隻入侵台鐵軌道，遭太魯閣號撞上，車輛受損。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲▼台鐵連2天發生牛隻入侵軌道，遭列車撞上，列車也受損。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲▼牛隻入侵台鐵路線，遭列車撞上慘死。（圖／記者李姿慧翻攝）

兩起事件台鐵已報警尋找飼主，打算向飼主求償。台鐵局表示，台北機務段太魯閣號列車編組計有7組，清明連假疏運使用5組，備用編組有2組，扣除401次撞到牛受損的1组，尚有1組備用，不會影響清明連假疏運。至於401次撞到牛的編組，目前已安排進行整修工作，將儘速完成修復，做為備用編組。

交通部長王國材今前往視察國道疏運受訪時表示，明天是台鐵太魯閣號事故2周年，明天下午4點他會到富岡基地紀念公園追思，這段時間台鐵的改革也必須對罹難者家屬有交代，明天也會跟家屬報告台鐵改革和公司化狀況。

▲▼交通部長王國材視察清明連假首日國道疏運。（圖／交通部）

▲交通部長王國材視察清明連假首日國道疏運。（圖／交通部）

至於台鐵連2天撞到牛，王國材表示，台鐵列車在東部撞到牛，一方面是台鐵巡軌過程要特別注意，很多路段都有圍籬，少數路段沒有圍籬讓牛跑進來，他已請台鐵強化巡查和彌補工作，另一方面就是拜託民眾牛管好。

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台鐵撞到牛太魯閣號入侵交通部王國材

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