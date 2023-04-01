國道塞成「紅紫一片」！王國材提3解方　國道120年增加容量

記者李姿慧／台北報導

今(4月1日)清明連假首日，國道一早就塞翻，且越來越塞，截至上午10時，北部、中部國道「紅紫成一片」，時速僅10到30多公里，交通部長王國材今上午視察國道疏運表示，今車流多5%，高公局推動3重要計畫，包括國1五楊延伸到頭份、后里到大雅拓寬，皆民國120年通車，南部增建國7，屆時可紓解北中南國道壅塞。

▲交通部長王國材視察清明連假首日國道疏運。（圖／交通部）

王國材今上午前往高公局北區交控中心視察清明連假首日國道疏運情況，王國材表示，今天國道壅塞路段，北部地方塞的是楊梅到新竹段，中部為彰化到台中，南部在鼎金附近，另外就是國5；這次清明連假交通量比去年多5%，分析車流中，其中掃墓佔4成5，旅遊佔3成5，返鄉佔2成，掃墓跟旅遊旅次旅旅比較短，呼籲民眾多使用省道做為替代道路。

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▲連假首日國道多處路段塞成紅紫一片，時速僅10到30多公里。（圖／高公局）

王國材表示，高公局正在推動很重要計畫，第一個是國1五楊高架從楊梅延伸到頭份，環評也已經通過，民國120年會做完，會解決楊梅到新竹塞車問題；中部是國1后里到大雅拓寬，解決台中、彰化段塞車問題，這也是民國120年通車；南部段最近剛通過國道7號計畫，跟國1平行，可紓解南部國道壅塞，他已經責成高公局全面執行。