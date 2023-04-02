太魯閣事故2周年！台鐵公司化仍喬不攏　五一連假基層又要罷工

▲台鐵將於明年完成公司化。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

今日是太魯閣事件發生年滿兩周年，事故釀成49人不幸罹難，其中包括2名司機員在內，交通部在事故後承諾將於2024年完成台鐵公司化。然而近日交通部與台鐵企業工會再度因為喬不攏公司化法條，而導致工會揚言於五一連假發起合法休假的罷工行動，工會批評政府以公司化瓜分台鐵土地資源。

台鐵企業工會表示，兩年來，工會一直持續呼籲政府和臺鐵資方應該加強對於鐵路安全的投入和管理，確保旅客的安全。然而，事與願違的是，參與事故後檢討改善的所有政府高層或相關利益團體，都僅想以此事故為由，以「公司化」為手段，瓜分臺鐵應全數投資行車安全的土地資源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工會指出，為了資方罔顧安全議題，推翻原有償債基金共識的背信行為，表達強烈不滿，並要求政府恢復勞資既有協商內容與承諾。倘若行政院或交通部對此沒有善意回應，本會將基於捍衛員工與旅客安全基本立場，被迫不得不採取相對陳抗行動。

工會表示，兩年來臺鐵債務惡化，絕大部分增加費用是為了改善行車安全，貫徹預防性風險管理所做的長期投資；相同的，臺鐵局或未來「臺鐵公司」持有所有土地資產，也應全數投入建構零事故願景更是不可或缺。

工會表示，這些積極組織改革所帶來的增債現象，卻遭行政院主計總處官僚們，拿來當推拖責任的藉口。希望所有員工、旅客及國人都能認清政府顛倒是非的劣行，除了與鐵路工會共同譴責這種僅顧及眼前利益，罔顧軌道安全的作為，也支持陳抗活動。