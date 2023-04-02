清明連假不忘修厝　台南市勞工局做工行善團暖心築愛

▲台南市愛心志工們在忙碌的掃墓祭祖之際，仍不忘建構大愛為弱勢家庭進行房屋修繕，改善困頓家庭的居住環境讓人感到暖心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

將台南打造成「希望家園」的宜居城市，一直是黃偉哲市長秉持的理念，「做工行善團」遍地築愛是勞工局結合修繕志工積極落實理念的行動，愛心志工們在忙碌的掃墓祭祖之際，仍不忘建構大愛為弱勢家庭進行房屋修繕，改善困頓家庭的居住環境讓人感到暖心。

住在將軍區的66歲獨居老人陳先生，獨自居住在擺放飼料及工具的塭寮倉庫裡，平日以養殖紅蟳販賣維持生活，但收入不佳且不夠穩定，常仰賴親友及慈善團體贈送罐頭、泡麵等物資度日。案主在塭寮邊自行搭建磚塊屋，但因鼻腔出現腫瘤切除後造成身體不佳遲遲無法完成，磚塊屋只有磚造牆面沒有屋頂，每天面臨風吹日曬無法遮風擋雨。

勞工局「做工行善團」接獲通報，便如火如荼安排多次場勘，並協調做工行善團相關工會施工期程，前兩週便由金屬工會及電氣工會將磚造屋頂搭建起來並安裝化糞池及管線配置，陳姓屋主見狀喜出望外的表示，房子終於漸漸成形，並且直呼愛心志工們的施工精湛，讓老人家喜逐顏開。老人家居住的塭寮用水用電都相當不易，4月2日由台南市電氣業職業工會愛心志工一行人，前往案家進行修繕工程，施作重點是電線電路配置及水管配置施工，3日也將由鋁製品製造職業工會進行鋁門窗重新安裝的施工，相信在不久之後，老人家會有一個舒適便利又能遮風蔽雨的居住空間。

學甲區70歲黃姓獨居長者，居住之祖厝屋頂已坍塌，每到下雨天，屋頂就開始漏水，原欲頤養天年的房屋已無法好好居住，但經濟狀況無法負擔修繕費用。經由做工行善團場勘評估後，隨即展開各工會修繕接力，今日由台南市木工業職業工會天花板輕鋼架、牆壁美化板施工，並由台南市電氣業職業工會進行電線配置燈具安裝施工，另一組木工志工也從官田區二手家具倉庫搬運床組、衣櫥及桌椅等家具送給案主，黃姓老翁看到裝潢完成及志工送來的家具感到非常歡喜。

另近幾日做工行善團隊也至永康區、學甲區三慶里及鹽水區後寮場勘，台南市鋁製品製造裝配職業工會志工，也於3月31日至鹽水區後寮丈量門窗尺寸，相關作業使修繕進行時更順暢，期能讓修繕戶儘早有個安穩的家。

王鑫基局長表示，「做工行善團」為了實質改善弱勢家庭的生活環境，設有二手家具倉庫，連結家具資源贈送家具給案主達到物盡其用的效能。統上開發建設股份有限公司響應助弱，主動聯繫捐贈定期汰換的二手家具，3/27木工工會志工即前往評估。另大台南總工會許麗煌理事（夫黃崇海）賢伉儷3/31也親送汰換的二手家具至官田區二手家具倉庫存放，日後再轉贈有緣的弱勢修繕戶。而「做工行善團」的志工個個身懷絕技，而且都有一顆既溫柔又溫暖的愛心，今日木工工會有家庭志工蔡崇安、蔡玉真夫妻檔及姚志仁、姚世駿父子檔，還有志協志工夫妻檔林文一與陳家蓁一同奉獻心力協助弱勢，志工們不論佳節或面對難以掌控的天候狀況都不減「做工行善團」的服務熱忱。

王鑫基局長說：「一個人走得快，一群人走得遠，而一件事要走得又好又遠需要一群人共同堅持。」，期望社會各界一同與勞工局和修繕志工們共同努力，讓弱勢個案有個能安心居住的環境，一起落實市長「希望家園」的理念。