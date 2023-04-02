　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

清明連假不忘修厝　台南市勞工局做工行善團暖心築愛

▲台南市愛心志工們在忙碌的掃墓祭祖之際，仍不忘建構大愛為弱勢家庭進行房屋修繕，改善困頓家庭的居住環境讓人感到暖心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市愛心志工們在忙碌的掃墓祭祖之際，仍不忘建構大愛為弱勢家庭進行房屋修繕，改善困頓家庭的居住環境讓人感到暖心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

將台南打造成「希望家園」的宜居城市，一直是黃偉哲市長秉持的理念，「做工行善團」遍地築愛是勞工局結合修繕志工積極落實理念的行動，愛心志工們在忙碌的掃墓祭祖之際，仍不忘建構大愛為弱勢家庭進行房屋修繕，改善困頓家庭的居住環境讓人感到暖心。

▲台南市愛心志工們在忙碌的掃墓祭祖之際，仍不忘建構大愛為弱勢家庭進行房屋修繕，改善困頓家庭的居住環境讓人感到暖心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

住在將軍區的66歲獨居老人陳先生，獨自居住在擺放飼料及工具的塭寮倉庫裡，平日以養殖紅蟳販賣維持生活，但收入不佳且不夠穩定，常仰賴親友及慈善團體贈送罐頭、泡麵等物資度日。案主在塭寮邊自行搭建磚塊屋，但因鼻腔出現腫瘤切除後造成身體不佳遲遲無法完成，磚塊屋只有磚造牆面沒有屋頂，每天面臨風吹日曬無法遮風擋雨。

▲台南市愛心志工們在忙碌的掃墓祭祖之際，仍不忘建構大愛為弱勢家庭進行房屋修繕，改善困頓家庭的居住環境讓人感到暖心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局「做工行善團」接獲通報，便如火如荼安排多次場勘，並協調做工行善團相關工會施工期程，前兩週便由金屬工會及電氣工會將磚造屋頂搭建起來並安裝化糞池及管線配置，陳姓屋主見狀喜出望外的表示，房子終於漸漸成形，並且直呼愛心志工們的施工精湛，讓老人家喜逐顏開。老人家居住的塭寮用水用電都相當不易，4月2日由台南市電氣業職業工會愛心志工一行人，前往案家進行修繕工程，施作重點是電線電路配置及水管配置施工，3日也將由鋁製品製造職業工會進行鋁門窗重新安裝的施工，相信在不久之後，老人家會有一個舒適便利又能遮風蔽雨的居住空間。

▲台南市愛心志工們在忙碌的掃墓祭祖之際，仍不忘建構大愛為弱勢家庭進行房屋修繕，改善困頓家庭的居住環境讓人感到暖心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲區70歲黃姓獨居長者，居住之祖厝屋頂已坍塌，每到下雨天，屋頂就開始漏水，原欲頤養天年的房屋已無法好好居住，但經濟狀況無法負擔修繕費用。經由做工行善團場勘評估後，隨即展開各工會修繕接力，今日由台南市木工業職業工會天花板輕鋼架、牆壁美化板施工，並由台南市電氣業職業工會進行電線配置燈具安裝施工，另一組木工志工也從官田區二手家具倉庫搬運床組、衣櫥及桌椅等家具送給案主，黃姓老翁看到裝潢完成及志工送來的家具感到非常歡喜。

▲台南市愛心志工們在忙碌的掃墓祭祖之際，仍不忘建構大愛為弱勢家庭進行房屋修繕，改善困頓家庭的居住環境讓人感到暖心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另近幾日做工行善團隊也至永康區、學甲區三慶里及鹽水區後寮場勘，台南市鋁製品製造裝配職業工會志工，也於3月31日至鹽水區後寮丈量門窗尺寸，相關作業使修繕進行時更順暢，期能讓修繕戶儘早有個安穩的家。

▲台南市愛心志工們在忙碌的掃墓祭祖之際，仍不忘建構大愛為弱勢家庭進行房屋修繕，改善困頓家庭的居住環境讓人感到暖心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長表示，「做工行善團」為了實質改善弱勢家庭的生活環境，設有二手家具倉庫，連結家具資源贈送家具給案主達到物盡其用的效能。統上開發建設股份有限公司響應助弱，主動聯繫捐贈定期汰換的二手家具，3/27木工工會志工即前往評估。另大台南總工會許麗煌理事（夫黃崇海）賢伉儷3/31也親送汰換的二手家具至官田區二手家具倉庫存放，日後再轉贈有緣的弱勢修繕戶。而「做工行善團」的志工個個身懷絕技，而且都有一顆既溫柔又溫暖的愛心，今日木工工會有家庭志工蔡崇安、蔡玉真夫妻檔及姚志仁、姚世駿父子檔，還有志協志工夫妻檔林文一與陳家蓁一同奉獻心力協助弱勢，志工們不論佳節或面對難以掌控的天候狀況都不減「做工行善團」的服務熱忱。

▲台南市愛心志工們在忙碌的掃墓祭祖之際，仍不忘建構大愛為弱勢家庭進行房屋修繕，改善困頓家庭的居住環境讓人感到暖心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長說：「一個人走得快，一群人走得遠，而一件事要走得又好又遠需要一群人共同堅持。」，期望社會各界一同與勞工局和修繕志工們共同努力，讓弱勢個案有個能安心居住的環境，一起落實市長「希望家園」的理念。

▲台南市愛心志工們在忙碌的掃墓祭祖之際，仍不忘建構大愛為弱勢家庭進行房屋修繕，改善困頓家庭的居住環境讓人感到暖心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市愛心志工們在忙碌的掃墓祭祖之際，仍不忘建構大愛為弱勢家庭進行房屋修繕，改善困頓家庭的居住環境讓人感到暖心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
麥當勞員工中5000萬！離職1年回去上班　原因超意外
6000元「登記失敗」沒入帳！　3方法挽救
汪小菲嗆完大S「真的來台灣」！　IP洩行蹤
7-11「隱藏優惠」只有6天！　他飲恨：太早下了
板南線偷拍狼！　坐短裙正妹對面「喀擦」
張惠妹瘦成鉛筆腿！　醫見食譜震驚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消義消聘書頒發　救災器材企業捐贈典禮

救災噴霧機省水又省力　南消三大隊DIY製作救災利器

清明連假不忘修厝　台南市勞工局做工行善團暖心築愛

桃園8歲女童搭公車不想下車　警耐心勸返家

第13屆新北市文學獎徵件啟動　從書寫開始探索文學可能

新北集「撕」廣益開跑　揪團撕除小廣告抽好禮

新北力挺新創出新招　群募加碼獎勵金熱烈徵件

關心土城靈恩納骨塔改櫃進度　侯友宜：完工後增1712櫃位

新北「移動花聚落」日夜吸睛　移展大安森林公園賞萬金杜鵑

與死神搶命！投入緊急醫療救護　慈院蕭琦諭獲頒社會優秀青年

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

不是愚人節！6千提前入帳　留意「行政院發」字樣

男孩第一次見到新生弟弟　萌燦笑揮手：寶寶你好❤

連假首日車流爆大量！　國1彰化段「大雨又塞車」

等73年！馬英九返湖南祭祖　祭文提當選2次中華民國總統

新竹松鼠「揹草」爬牆演習　像特種兵偽裝萌找掩護！

南消義消聘書頒發　救災器材企業捐贈典禮

救災噴霧機省水又省力　南消三大隊DIY製作救災利器

清明連假不忘修厝　台南市勞工局做工行善團暖心築愛

桃園8歲女童搭公車不想下車　警耐心勸返家

第13屆新北市文學獎徵件啟動　從書寫開始探索文學可能

新北集「撕」廣益開跑　揪團撕除小廣告抽好禮

新北力挺新創出新招　群募加碼獎勵金熱烈徵件

關心土城靈恩納骨塔改櫃進度　侯友宜：完工後增1712櫃位

新北「移動花聚落」日夜吸睛　移展大安森林公園賞萬金杜鵑

與死神搶命！投入緊急醫療救護　慈院蕭琦諭獲頒社會優秀青年

陳晨威漏踩壘包　王威晨「鷹眼」發威：從壘包後面來怪怪的

「因為T-ara芝妍笑聲」才娶她　運動員尪霸氣：她撒嬌只有我看得到

植物真的會尖叫　研究：缺水每小時叫30至50次

國防部：4架次卡28反潛直升機擾西南ADIZ

K湯弟火力全開單場三響砲　狂敲8打點締造生涯新高

綠色蔬菜、鮭魚多吃！營養師曝「安定情緒」食物，集中注意力

男大生狂灌2手啤酒騎車！遭攔查擔心怎回家　警：你要先送地檢

游錫堃：台灣人不該被拒於聯合國大樓門外

人夫菲國出差「颱風斷水電」搞上女同事　小三逼宮下場慘

6000元「登記失敗」沒入帳　3方法挽救

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

地方熱門新聞

新北移動花聚落　移展大安森林公園

路權違規裁罰加重首日　桃警取締441件

快訊／家樂福北門店不關了！總公司：繼續營業

救災噴霧機省水又省力

2023台灣祭　黃明志+玖壹壹南下同嗨

澎湖無保險桿車輛照樣上路跑　業者說是待修車輛啦

台南市勞工局做工行善團暖心築愛

鳳山肉圓競爭強　曾倒漂白水下毒

紀錄片《三清》　桃園青埔青昇宮開鏡

與死神搶命　花蓮慈院蕭琦諭獲頒社會優秀青年

海巡威力掃蕩查緝展決心

南消義消聘書頒發救災器材捐贈典禮

女童搭公車不想下車　警耐心勸返家

基隆委託行轉播職棒　議長化身黃衫軍挺棒球

更多熱門

相關新聞

BMW超糗！臨停校園當場被「祭改」PO網

BMW超糗！臨停校園當場被「祭改」PO網

雲林縣政府為慶祝兒童節，昨（1）日於轄內同時舉辦6場「雲林童樂會」，上午在西螺中山國小的活動中意外出現爆笑場面，就在孩子們表演宋江陣的場地，被不知情的家長臨停車輛，讓表演場面宛如「祭改」，協尋車主的囧況被PO上地方社團，意外引出車主坦述當時的驚恐與掙扎並誠摯道歉，最後爆笑收場。

老牌醬油爆醜聞　董事長特助強脫女經理內褲

老牌醬油爆醜聞　董事長特助強脫女經理內褲

快訊／連假Day 2「國道火燒車」！回堵5km

快訊／連假Day 2「國道火燒車」！回堵5km

違規對決！　2男擋車庫嗆「路不是妳家的」

違規對決！　2男擋車庫嗆「路不是妳家的」

3月初訂房！連假前因「價格太低」被取消

3月初訂房！連假前因「價格太低」被取消

關鍵字：

清明連假修厝台南勞工局做工行善團

讀者迴響

熱門新聞

21歲情侶國道雙亡　家屬悲痛：不知她有車

快訊／國道一早變「大型停車場」　紫爆路段曝

李到晛熱戀林智妍「《黑暗榮耀》劇組都知道」　宋慧喬1表情露餡了

《全明星》鄭靚歆認愛德國女友！親曝私密吻照

國一自撞車禍影片曝！　2人噴飛1死1無生命徵象

男性40歲後「不想愛愛、難勃起」！4大症狀＝更年期到了

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

小籠包店拒導盲犬進入　視障女坐店外用餐

樂高買家好眼熟！「男星親自面交」全被拍

全台有雨！　下波變天時間曝

即／高雄超夯IG景點驚爆墜樓　女當場死亡

26歲正妹網紅進軍AV界！作品初公開「被嫌胖」：我覺得開心

三陽逆轉奪冠　光陽推8款新車大反擊

776萬人登記領6000！渣打銀今入帳　留意「行政院發」字樣

「女友2年不給碰」金鐘主持人提分手

更多

最夯影音

更多
李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥
垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面