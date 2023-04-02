老牌醬油董座特助強脫女經理內褲：我要XX你　她外套遮下身驚逃

▲老牌醬油董事長特助強制猥褻女助理遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者黃資真／台南報導

台南在地老牌「東成醬油」成立超過一甲子，在當地擁有好名聲，董事長的周姓孫婿兼特助卻傳出猥褻女經理的醜聞，他將人載往旅館強硬脫褲、絲襪，恫嚇「我要強暴你囉」。開庭時周仍堅稱2人是婚外情，恐嚇語句只是情趣，台南地院法官不採信，依強制猥褻罪判處10月。

判決指出，2021年2月1日晚間9時許，周藉故稱討論公事，將女經理小晨（化名）載往摩鐵，小晨感覺有詭，又礙於難以拒絕，事先開啟手機錄音功能，將過程錄下。

抵達房間後，周果不其然露出本性，動手拉扯、強迫小晨脫去鞋子、外套，又強脫她的絲襪、內褲，逼迫舌吻，小晨以「月經來」為由賣力反抗，屢遭拒絕的周出言恐嚇「如果你跟我親嘴我就不要弄你」、「你再吵我就揍你」、「舌頭給我過來，不然我要生氣了」。

之後周聞到小晨的血腥味，要求她去洗澡就放她走，然而小晨在洗澡期間，發現周在偷看她的手機，裸著身子衝出去搶走手機，但她連裙子都來不及穿，緊急用外套圍著下體就跑出旅館，搭小黃前往警局報案，周連忙追到派出所，辯稱要把裙子還給小晨，不過小晨並未報案。

審理時周辯稱，2人在2020年曾有一段婚外情，結果被妻子發現，但他們仍藕斷絲連、持續曖昧，當天他知道小晨生理期，沒打算要發生關係，會說要強暴只是在玩，是2人之間的「情趣」，如果當時真的要強迫嘿咻，根本就不會放她走，當下小晨也沒有報案，還在隔天再度跟他前往旅館。

法官勘驗當天的錄音檔，小晨曾明白表示「我不喜歡這樣強迫的」，堅定表示拒絕、抗拒，足認小晨不願意發生關係，周卻不以為意，擅自正當化解釋是兩人間之情趣，顯然已違反女子意願。

此外，法官認為婚外情一說並無實質證據可證明，加上小晨擔心工作不保，起初才沒主動求助，考量周至今否認犯行，導致小晨遭流言蜚語影響自請離職、拒絕和解，依強制猥褻罪判處10月。可上訴。