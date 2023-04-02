2男擋車庫前嗆「路又不是妳家的」　1疑點變違規大對決

▲白車擋車庫前，爆發停車糾紛。（圖／翻攝臉書「爆料公社二社」）

記者張靖榕／綜合報導

清明連假第一天台南就發生車庫糾紛，一輛白車停妥在人家車庫前，女屋主要求對方往前停一點，卻被嗆「路妳家的喔」？引爆雙方糾紛，嚇哭屋內小孩。對此，有網友留言實際上可能是「2個違停對決」。

一名男性網友在臉書「爆料公社二社」PO文，影片中一輛白色轎車停在一戶人家車庫前，2名男子下車但並未離開，這時女屋主開門要對方不要將車停在車庫前，對方回「路又不是妳家的，還妳的車庫前。」

女屋主表示等會有車要出去才會跟他們說，接著要求2人將車移到前面一點，又被對方回若真的有車要出來，現在就開出來。接著2人聲量愈來愈大，其中一名戴黑帽的橘衣男子逼近女屋主家門前，據稱屋內小孩因此被嚇哭。

▼其中一名男子和女屋主發生爭執。（圖／翻攝臉書「爆料公社二社」）

PO文男網友表示，最後雙方叫警察來，雖然車庫前並未畫紅線，但白車停在斑馬線一公尺內確實違規。

網友分成2派，一派認為並未看到地上畫紅線，不代表不能停，不過這部分警方已經釋疑，該地點因距離斑馬線1公尺內，即便沒畫紅線也不能停。另一派網友則認為女屋主無理「欠出征」，乾脆叫車隊圍住她家出入口。

一名網友點出另一個問題，即一般建物使照不能供停車場使用，如果屋主未經變更使照就把自家當車庫，即違反了《建築法》，依法可罰6萬至30萬元。若屋主申請並通過變更使照，讓自家合法停車使用，車庫前就會畫上紅線，而本事件中女屋主家前並未畫紅線，判斷可能未變更使照，「2個違停對決，對方懂就去搞妳住家當車庫使用。」