李顯龍說「台灣是中國內政」？　外交部打臉：與星國新聞稿有出入

▲習近平（右）3月31日與李顯龍（左）會晤。（圖／新華社）

記者呂晏慈／台北報導

新加坡總理李顯龍於3月27日至4月1日訪問中國，出席博鰲亞洲論壇並會晤中國國家主席習近平，後有國內媒體引述中國外交部新聞稿，稱李顯龍會晤習近平時說「台灣問題是中國的內政」，對此，我國外交部1日回應，該內容引用自中國官媒，與星國政府新聞稿及相關媒體報導有明顯出入。

外交部昨晚嚴正回應指，李顯龍於3月27日至4月1日訪問中國，出席論壇並會晤習近平，外交部持續密切關注相關發展，針對國內媒體引用中國官媒報導李顯龍會晤習近平的談話內容，與星國政府新聞稿及相關媒體報導有明顯出入，此類未經衡平查證且意圖影響台星關係正向發展的報導，外交部不予接受。

外交部表示，新加坡是我國「新南向政策」的重要夥伴，台星兩國在經濟、貿易、文化及教育等各領域密切合作，雙邊關係堅實友好，情誼歷久彌新，外交部也注及李顯龍3月30日在博鰲論壇亞洲開幕式演說時，提及對區域情勢的高度關注，並呼籲各方和平合作，為區域和全球的發展與繁榮做出貢獻，外交部對此表示肯定。

外交部指出，中國打壓我國外交空間不遺餘力，外交部再次正告北京當局，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，這是事實也是現狀，台灣不會屈服於中國威權政府的壓力與脅迫，並將持續與理念相近國家致力維護區域和平與穩定。