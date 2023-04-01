141天落馬9人！　陸足協反腐人快抓光...只剩兩名副主席維持運作

▲大陸國家體育總局副局長、足協副主席杜兆才。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸中紀委國監委今（1）日透露，國家體育總局副局長杜兆才涉嚴重違紀違法正接受調查，由於杜兆才也是大陸足協副主席，這也讓他成為141天內，第9位落馬的足協相關人員，值得注意的是，杜兆才也刷新大陸足協反腐風暴被調查者中，層級最高官員紀錄。

▲杜兆才在2019女足世界盃小組賽前到訓練場地替球隊加油打氣。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，公開資料顯示，過去141天內已經有9名中國足協相關人士接受審查調查。這起反腐風暴最早是前中國男足主帥李鐵在是2022年11月26日涉嫌違法被查，隨著中國足壇整個2022賽季最後一項賽事足協杯決賽於2023年1月中旬結束後，反腐風暴再度掀起高潮。

▲大陸足協紀律委員會主任王小平。（圖／CFP）

按時間序來看，2023年1月19日，大陸足協前秘書長劉奕、常務副秘書長兼國管部部長陳永亮接受審查調查；2023年2月14日，大陸足協主席陳戌源接受審查調查；2023年3月24日，大陸足協紀委會主任王小平、競賽部部長黃松涉嚴重違紀違法，接受審查調查；2023年3月29日，大陸前足協副主席于洪臣接受審查調查、中超公司前總經理董錚接受監察調查。

最新公布被接受調查的杜兆才為大陸國家體育總局副局長，職位上屬於副部級幹部，相較於2009年的謝亞龍、南勇等正局級幹部，職位高上一等，刷新大陸足壇反腐風暴中，落馬官員級別最高者紀錄。

▲中超球隊北京國安備戰即將登場的2023年職業聯賽賽季。（圖／CFP）

據了解，大陸足協在陳戌源、劉奕接受調查後，日常工作一直是由杜兆才主持，然而，杜兆才接受調查的情況下，足協只剩下兩位負責實際業務的副主席高洪波和孫雯，龐大的日常工作由誰負責主導還未定案，影響層面或波及4月中即將展開的中超聯賽新賽季相關賽務。