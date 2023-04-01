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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

俄羅斯稱「台灣是中國一部分」　我外交部表達嚴正抗議

▲▼外交部記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲我外交部長吳釗燮（中）。（圖／記者呂晏慈攝）

記者詹宜庭／台北報導

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）日前應詢有關「近期美台接觸提升至政治高層，台灣當局領導人蔡英文訪美」評論時，惡意貶抑台灣主權地位，指稱「台灣是中國不可分割的一部分，台海兩岸關係純屬中國內政，中方有權在台灣問題上採取必要措施維護自身主權和領土完整」。對此，外交部1日表示，對於俄方貶抑台灣主權地位的不當言論，表達嚴正抗議並予以嚴厲譴責。

外交部表示，俄羅斯政府刻意在蔡總統出訪過境美國期間，配合中國對台灣發動的一連串認知作戰，除惡意攻擊美國，轉移其以非法軍事行動侵略烏克蘭所引起的國際關注外，還將國際局勢惡化的責任歸咎於民主國家陣營，再次證明中俄威權合流對國際和平穩定及以規則為基礎的國際秩序所造成的嚴重危害。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權未曾一天對台灣擁有治權。台灣是積極捍衛民主體制及尊重人權與法治的民主國家，中國共產黨專制統治下的中國則是長期迫害人權，恣意霸凌鄰國的極權國家；無論中國共產黨如何以各式邪說扭曲台灣的主權地位，都無法改變國際公認的兩岸現狀與兩岸互不隸屬的事實。

外交部強調，俄國作為聯合國安全理事會的常任理事國，不僅嚴重違反聯合國憲章維護和平的精神，甚至為其侵略擴張的陰謀尋找藉口，令人失望。台灣是守護民主陣營的最前線，無論共產中國如何對台灣文攻武嚇，台灣人民與政府將團結一致，加強與民主陣營國家的協同合作，守護台海和平與安全，進而維護印太地區的自由開放，以及全球的穩定與繁榮。

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