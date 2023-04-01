習近平會李顯龍　中新發表聯合聲明「升級關係」

▲大陸國家主席習近平3月31日下午在人民大會堂會見到訪的新加坡總理李顯龍。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

據《新華社》報導，大陸國家主席習近平31日下午在人民大會堂會見到訪的新加坡總理李顯龍。李顯龍表示，「世界上幾乎所有國家都認可世界上只有一個中國，都在一個中國政策基礎上同中國發展友好合作關係。台灣問題是中國的內政，鼓吹『今日烏克蘭、明日台灣』會帶來不可預測的嚴重後果。」

1日，中國隨即宣布，和新加坡共和國關於建立全方位高質量的前瞻性夥伴關係的聯合聲明。聯合聲明表示，雙方一致認為，雙方一致同意將中新關係提升為全方位高質量的前瞻性夥伴關係，為雙邊關係規劃未來發展、明確戰略方向。

聲明指出，新方重申支持中方推動高質量發展，歡迎中方繼續深化改革開放。中方肯定新方長期參與中國現代化建設進程，為雙邊合作奠定堅實基礎，表示支持新加坡的持續發展與繁榮。

聲明表示，雙方高度肯定兩國共建「一帶一路」合作成果，將以今年倡議提出10周年為重要契機，持續深化高質量合作。雙方歡迎根據2018年簽署的《關於升級〈自由貿易協定〉的議定書》啟動的中新自貿協定升級後續談判實質性完成，將在今年盡快完成相關議定書簽署。

聲明稱，基於雙邊合作的高質量和前瞻性，雙方期待加強中新兩國在貿易和投資、綠色和數位經濟、糧食安全、金融、航空以及人文交流等領域的全面創新合作，特別是在數位化轉型等新領域協同增效，著眼未來發展挖掘新增長機遇。雙方將充分利用既有的年度中新雙邊合作聯委會以及8個地方經貿理事會等政府間機制，拓展新的合作領域。

聲明重申，將在中國東盟全面戰略夥伴關係框架下繼續加強中國東盟關係和合作。新加坡歡迎中方支持東盟在不斷演變的區域架構中保持中心地位。兩國將共同努力，有效落實《區域全面經濟夥伴關係協定》，積極推進中國東盟自由貿易區3.0版建設，推動互利共贏的經濟增長。

聲明強調，雙方將堅持多邊主義，維護《聯合國憲章》宗旨和原則，堅持國際法，加強在聯合國等多邊機制中的協調與配合。