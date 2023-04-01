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陳以信競選辦公室今成立　挑戰台南立委獲馬英九、朱立倫肯定

▲陳以信競選辦公室1日成立。（圖／陳以信辦公室提供）

▲陳以信競選辦公室1日成立。（圖／陳以信辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨不分區立委陳以信挑戰2024台南市第6選區立委，設在東區的競選辦公室「未來製作所」今（1日）成立，國民黨秘書長黃健庭與多名在地議員到場祝賀，而主席朱立倫以錄影方式，讚陳以信是藍軍新勇士，敢衝敢講又是正港台南子弟；前主席洪秀柱則稱許陳以信三年來勤走基層服務故鄉。此外，前總統馬英九則藉由馬英九基金會執行長蕭旭岑，表達祝福與全力支持。

陳以信自去年九合一大選後隔日，開國民黨第一槍，願意挑戰2024台南立委，並於上月28日宣布戰場選在第6選區（仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、東區）。今在陳以信競選辦公室成立大會上，除黃健庭、前立委高思博、國民黨台南市黨部主委林進旺及多名台南市議員到場外，朱立倫、洪秀柱、立委鄭麗文、中廣董事長趙少康也以預錄影片表達祝賀。

陳以信致詞時指出，民進黨在台南執政30餘年沒有讓台南變好，反而催生「三哥」。這三哥分別是：炒作土地、爭搶農地、亂倒爐渣的「胎哥」，收紅包、發執照、喬事情的「歪哥」，以及桃色風波頻傳的「豬哥」，他批評民進黨在台南執政卅年，胎哥、歪哥、豬哥一大堆。他保證從政絕對正直、公正、清白，他要改變台南政風，還給台南市民乾淨的台南。

預錄影片中，朱立倫稱讚陳以信是藍軍新勇士，敢衝敢講又是正港台南子弟，國民黨需要更多人像他勇於挑戰艱困選區。洪秀柱以自身曾參選該選區立委的經驗，稱許陳以信三年來勤走基層服務故鄉。趙少康說，台南不是民進黨禁臠，如讓民進黨在市長與立委通包會更腐化。鄭麗文則拜託在地鄉親，支持台南子弟陳以信，台南只有改變才有希望。另外目前正在中國大陸訪問的馬英九，則透過蕭旭岑，表達祝福與全力支持。

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