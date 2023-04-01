「費芯大戰」恐丟本命區　前藍委曝過往經歷喊：自相殘殺沒意義

▲費鴻泰、徐巧芯。（組合圖／ETtoday資料照）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委費鴻泰與北市議員徐巧芯為了爭取台北市第7選區立委提名，兩人早已殺聲震天，前國民黨立委陳學聖以自身參選經歷呼籲兩人，「如果紛爭不趕快止息，最後可能連國民黨本命區都會丟掉」，更強調有比權位更重要的價值和情操，國民黨要戰就要去開闢疆土，特別是艱困選區，贏回新的席次，在立院增加戰鬥力，否則自相殘殺沒任何意義。

陳學聖今日透過臉書發文表示，當看到徐巧芯、 費鴻泰兩位優秀的國民黨戰將，在黨內初選時搭上桃園狒狒事件，被取諧音變成動物大戰，就知道真的走鐘了。如果「猩狒」大戰不趕快止息，最後1加1不僅不會大於1，還可能小於1，連國民黨本命區都會丟掉。

陳學聖提及，2020年他要競選立委連任前，已是4任資深立委，「在立院拍合照，我是有資格坐第一排的人」，而他在的選區中壢，也可算是國民黨的本命區，若他要競選連任，自信應能順利達標。但當時包括吳志揚、魯明哲兩人，都表達想在中壢參選的意願，「不管是否現任優先或一己條件，黨內初選是會苦戰，可是我相信仍可以過關。」

然而，話鋒一轉，陳學聖表示，當時他問自己，這樣廝殺有意義嗎？魯、吳兩位都很優秀，又在他紮根中壢選區的過程中大力幫忙過，因此他認為要知恩圖報，「怎可從友變敵、反目對陣？」更重要的是，三人競爭不會變成3席，最後還是只有1席，沒有任何改變，大家不是白忙一場？而且萬一初選彼此陣營結仇，不團結又掉了這席，不是因小失大？

陳學聖強調，國民黨要戰，就是要去開疆闢土，特別是艱困選區，贏回新的席次，在立院增加戰鬥力。不然大家都留在本命區自相殘殺，席次不變，沒有任何意義，一樣打架打不過人家，想過的法案過不了，想擋的法案擋不住，留在立院只是圖個光環，實際上是在浪費生命。

「政治的路可以有很多的選擇，就看你自己最後要成就的是什麽。」陳學聖表示，他想通後覺得沒什麼好眷戀，就逕自宣佈退選中壢轉戰八德，而吳志揚也放棄中壢轉戰沿海。雖然最後他們都沒當選，但最起碼驗證過有比權位更重要的價值和情操，更希望能以身作則，給未來可能參加初選的國民黨從政人參考。