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台南終於下雨了！　網集氣：多下一點在水庫

記者張乃文／綜合報導

華南雲雨帶通過，中部以北今(4月1日)上午已出現較大雨勢，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」甫在早上預告，嘉義到北台南也要下雨，就有網友在氣象局長鄭明典臉書報喜訊「台南終於下大雨了，希望雨落在台南及高雄」這樣水情有幫助一些。

▲▼軒嵐諾颱風逐漸遠離台灣，陸上颱風警報解除，天氣,行人,路人,雷雨,口罩,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖 。（圖／記者李毓康攝）

▲網友回報，下午中南部也下起雨。（圖／記者李毓康攝）

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鄭明典上午分享，「一條雨帶幾乎不動，雨型像台灣掛了彩帶！還會持續到下午。」待在中南部的網友們則紛紛留言表示，「希望可以移到南部」、「幫南部水庫集氣」。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也預告，嘉義到北台南要下雨了。下午就有網友回報好消息「早上到現在連台南麻豆都下雨了」、「台南終於下大雨了，希望雨落在台南及高雄，這樣水情有幫助一些。」

▲▼今天中南部下起大雨。（圖／氣象局）

▲台南開始下雨。（圖／氣象局）

氣象局表示，今天(4月1日)華南東移出來的雲雨區增多，降雨會比昨天明顯，清晨中部以北就開始會有些降雨，白天是降雨最明顯的時段，北部及東北部有陣雨，中部、花東地區及南部山區也有局部短暫陣雨，中部以北地區容易出現局部較大雨勢，南部平地降雨機率則相對較低，今晚上之後雲雨區逐漸離開，各地降雨趨緩。

不過，氣象局公布未來3個月長期天氣展望，報告中指出，展望未來一季4月至6月氣溫預報，動力模式預測台灣位於正常到偏暖之間，統計模式亦認為溫度以正常到偏暖為主。雨量方面，動力模式預報未來一季台灣及東亞沿岸大致偏乾，菲律賓附近多雨；惟部份模式認為6月台灣附近有局部偏濕訊號；統計模式預測4至6月的雨量偏少到正常，但5及6月的預報可參考性較低。

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