馬英九率台青參訪南嶽忠烈祠　獻花圈三鞠躬致敬抗日陣亡將士

▲馬英九率團隊向南嶽忠烈祠內的抗日陣亡將士總神位行禮致敬。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳、魏有德／衡山－台北 連線報導

前總統馬英九今（1）日結束大陸行最重要祭祖行程後，下午帶領「大九學堂」台灣學生一同前往衡山上的南嶽忠烈祠致敬抗日陣亡先烈。馬英九進入享堂後，先是在禮兵的引導下拿起黃色花圈，與團隊成員恭敬地向抗日陣亡將士總神位行三鞠躬禮，過程簡單隆重。

▲馬英九在南嶽忠烈祠享堂內觀看國軍陣亡英靈碑文。（圖／記者任以芳攝）

馬英九一行人結束簡單的致敬儀式後，由講解員逐一介紹南嶽忠烈祠的相關情況介紹。講解員首先提到，大殿上安奉著抗日陣亡將士總神位，1943年7月7日在忠烈祠享堂內舉行落成儀式，主祭者是時任第九戰區司令部指揮官兼湖南省政府主席薛岳。

▲湖南衡山南嶽忠烈祠享堂。（圖／記者任以芳攝）

總神位兩側則是安放著抗日戰爭以來22次大型戰役的神位，包括三次長沙會戰、上高會戰等知名戰役，神位正前方則是薛岳親筆所題的回文詩，「恭立忠烈祠，以祠忠烈神，我懷忠烈魂，誓繼忠烈神。」

此外，享堂內部還有擺放24塊漢白玉石碑，分別刻寫37位為國捐軀將士的生平事蹟，包括首批入祠的國軍名將張自忠、趙登禹、佟麟閣等烈士。

據了解，南嶽忠烈祠建成後曾遭逢三次劫難，第一次是在1944年日軍發動豫湘桂戰役後，衡山淪陷，日軍將建成不久的忠烈祠嚴重破壞；第二次則是在1953年，南嶽特區政府受指示，將各處「反動遺跡」清除，忠烈祠內115處國民政府軍政要員讚頌陣亡將士的題刻全被鑿毀；第三次是1966年「文革」期間被紅衛兵嚴重破壞，所有烈士陵墓無一倖免慘遭挖掘，其中，國軍某部烈士遺骨更是被搗毀拋撒。

▲蔣介石親筆題寫的「忠烈祠」牌匾。（圖／記者任以芳攝）

目前忠烈祠享堂大門上仍懸掛著蔣介石親筆題寫的「忠烈祠」牌匾，「烈」字上的「歹」少了一筆，被外界認為是希望能庇佑烈士「少一點」。而這塊牌匾同樣在文革期間被拆下，幸好在1982年時，在民間的豬圈內找回，大陸也在1983年重修忠烈祠，還給抗日英靈應得的尊重。