馬英九祭拜完看祖父建「義渡」善碑　老家鄉親高喊：你是我們的驕傲

▲馬英九一行人到「書善亭」觀看紀錄祖父馬立安善舉的碑文。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳、魏有德／湘潭－台北 連線報導

前總統馬英九今（1）日到湖南湘潭茶恩寺鎮雙陽村的祖父墳前祭拜，在莊嚴隆重的過程中數度激動哽咽。祭拜完後，馬英九一行也到一旁的「修建義渡」善碑旁，仔細觀看祖父馬立安在清宣統年間義渡加捐時，被寫入的碑文。此外，同村鄉親們也熱情地在一旁揮手歡迎高喊，「你是我們的驕傲，歡迎再回來。」

▲馬英九和姐妹們在祖父善碑前合照留念。（圖／記者任以芳攝）

馬英九結束祭拜儀式後，順著田地上臨時搭建的木棧道走向「書善亭」，這裡保存著馬英九祖父馬立安的一座善碑。當馬英九走到書善亭時，一旁的鄉親十分熱情的喊著，「歡迎馬先生！」；「你是我們的驕傲，歡迎再回來！」。

過程中，馬英九不僅親切的邀請鄉親們一起合照，他還面帶笑容親切地向大家回應，「湖南民眾回來了！」；「希望你們來台灣。」

▲雙陽村鄉親馬克非。（圖／記者任以芳攝）

在一旁全程觀看的同村鄉親馬克非表示，熱烈歡迎英九宗長回家祭祖，「常常回家看看，我們熱烈歡迎他。」祭祀儀式中擔任主持工作的同宗族人則拿著馬家家訓解釋道，黃金並不是寶貝，只有書（知識）才是最值錢的，他們家以前是做善事的，只有做善事才是最真實的。

▲雙陽村村民手持馬英九贈與的馬家家訓。（圖／記者任以芳攝）

據了解，馬英九前往觀看的善碑上，已經蓋起一座「書善亭」遮蔽風雨，是當地村民在馬英九2008年當選總統之際，為了妥善保存文物而將多塊碑文集中保護所立，其中便包括描述馬立安善舉的碑文，這座亭子也成為村民平時聊天休憩之所。

馬英九完成此行最重要的祭祖行程後，將前往大陸現存唯一一座由國府修建的抗戰烈士陵園——南嶽忠烈祠。這座南嶽忠烈祠是由蔣介石決定修建，在1943年落成，包括張自忠、戴安瀾等38名將領成為第一批入祀烈士，供後人景仰追思。