　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

馬英九祭拜完看祖父建「義渡」善碑　老家鄉親高喊：你是我們的驕傲

▲▼馬英九,湖南,湘潭,祭祖。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九一行人到「書善亭」觀看紀錄祖父馬立安善舉的碑文。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳、魏有德／湘潭－台北 連線報導

前總統馬英九今（1）日到湖南湘潭茶恩寺鎮雙陽村的祖父墳前祭拜，在莊嚴隆重的過程中數度激動哽咽。祭拜完後，馬英九一行也到一旁的「修建義渡」善碑旁，仔細觀看祖父馬立安在清宣統年間義渡加捐時，被寫入的碑文。此外，同村鄉親們也熱情地在一旁揮手歡迎高喊，「你是我們的驕傲，歡迎再回來。」

▲▼馬英九,湖南,湘潭,祭祖。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九和姐妹們在祖父善碑前合照留念。（圖／記者任以芳攝）

馬英九結束祭拜儀式後，順著田地上臨時搭建的木棧道走向「書善亭」，這裡保存著馬英九祖父馬立安的一座善碑。當馬英九走到書善亭時，一旁的鄉親十分熱情的喊著，「歡迎馬先生！」；「你是我們的驕傲，歡迎再回來！」。

過程中，馬英九不僅親切的邀請鄉親們一起合照，他還面帶笑容親切地向大家回應，「湖南民眾回來了！」；「希望你們來台灣。」

▲雙陽村鄉親馬克非雙陽村鄉親馬克非,馬家家訓。（圖／記者任以芳攝）

▲雙陽村鄉親馬克非。（圖／記者任以芳攝）

在一旁全程觀看的同村鄉親馬克非表示，熱烈歡迎英九宗長回家祭祖，「常常回家看看，我們熱烈歡迎他。」祭祀儀式中擔任主持工作的同宗族人則拿著馬家家訓解釋道，黃金並不是寶貝，只有書（知識）才是最值錢的，他們家以前是做善事的，只有做善事才是最真實的。

▲雙陽村鄉親馬克非雙陽村鄉親馬克非,馬家家訓。（圖／記者任以芳攝）

▲雙陽村村民手持馬英九贈與的馬家家訓。（圖／記者任以芳攝）

據了解，馬英九前往觀看的善碑上，已經蓋起一座「書善亭」遮蔽風雨，是當地村民在馬英九2008年當選總統之際，為了妥善保存文物而將多塊碑文集中保護所立，其中便包括描述馬立安善舉的碑文，這座亭子也成為村民平時聊天休憩之所。

馬英九完成此行最重要的祭祖行程後，將前往大陸現存唯一一座由國府修建的抗戰烈士陵園——南嶽忠烈祠。這座南嶽忠烈祠是由蔣介石決定修建，在1943年落成，包括張自忠、戴安瀾等38名將領成為第一批入祀烈士，供後人景仰追思。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
簡嫚書喝喜酒「穿透視衣」激美！　0偽裝全被拍
北市公車司機酒駕載客！　煞不住撞機車
6點前上國道　他見車潮崩潰「時速20」看不到盡頭
他2萬4000元一次入袋！　網哭點名3家：到底幾時入帳
國泰世華「入帳時間」曝光！　14家銀行搶先發6000
麥當勞買1送1　速食店「連假優惠」一次看
南港高鐵站擠爆！　至少300人搶買票
快訊／連假不平靜！機捷接恐嚇　「台北站放炸彈」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

路透：馬斯克計劃4月訪問中國　盼與總理李強會面

馬英九首次赴陸祭祖「數度哽咽」：實現多年願望！唸祖父14字遺訓

馬英九祭拜完看祖父建「義渡」善碑　老家鄉親高喊：你是我們的驕傲

陸國家體育總局副局長杜兆才被查！　一周前參加足協反腐會議

馬英九祭祖數次激動哽咽　向祖輩報告：執政8年是兩岸最和平繁榮階段

孟晚舟首次輪值董事長！外界瘋傳「將接班」　她正面回應

媒體團車隊飆速！　馬英九今回鄉祭祖「湘潭縣警力一路護送」

英九訪陸／回老家湘潭祭祖！　南嶽忠烈祠「歹」少一點隱藏寓意

馬英九祖父馬立安之墓畫面曝光　等了73年！與4姐妹回鄉祭祖　

利率4.25%！她定存4400萬進銀行　想領才知「要等82年」

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

哈孝遠妻控訴大姑：想佔有她孩子　遭哈平遠反擊「欠債被黑道盯上」！

張惠妹激瘦登場！飆《血腥愛情故事》　「開深V+曬鉛筆腿」睽違6年唱回高雄

張學友曝演唱會台灣場進度　認不怕老..自虧快被五月天超越XD

婦持區間票硬搭普悠瑪　被揪氣喊：觀音遮我眼

幼貓「被車撞癱」淋雨3天　獲救後埋頭猛吃安心甜睡

路透：馬斯克計劃4月訪問中國　盼與總理李強會面

馬英九首次赴陸祭祖「數度哽咽」：實現多年願望！唸祖父14字遺訓

馬英九祭拜完看祖父建「義渡」善碑　老家鄉親高喊：你是我們的驕傲

陸國家體育總局副局長杜兆才被查！　一周前參加足協反腐會議

馬英九祭祖數次激動哽咽　向祖輩報告：執政8年是兩岸最和平繁榮階段

孟晚舟首次輪值董事長！外界瘋傳「將接班」　她正面回應

媒體團車隊飆速！　馬英九今回鄉祭祖「湘潭縣警力一路護送」

英九訪陸／回老家湘潭祭祖！　南嶽忠烈祠「歹」少一點隱藏寓意

馬英九祖父馬立安之墓畫面曝光　等了73年！與4姐妹回鄉祭祖　

利率4.25%！她定存4400萬進銀行　想領才知「要等82年」

「李到晛熱戀林智妍」韓網1月前早傳開　劇迷笑哭：朴涎鎮才是贏家

快訊／新北鶯歌2樓透天火警！臥房突竄火　1男吸入濃煙送醫

恐嚇信寄總統府民意信箱！嗆炸「北車+桃捷」　鐵警加強巡查

陳菊前幕僚涉貪定讞逍遙法外遭批假釋審核有疑？矯正署澄清

路透：馬斯克計劃4月訪問中國　盼與總理李強會面

馬英九首次赴陸祭祖「數度哽咽」：實現多年願望！唸祖父14字遺訓

搭Uber救他一命！載到洗腎乘客「苦等移植3年」　司機果斷捐給他

手握一包白色粉末...見警急搭電梯　口袋摸出整包毒下場慘了

馬英九祭拜完看祖父建「義渡」善碑　老家鄉親高喊：你是我們的驕傲

海中粉紅超跑現蹤雲林！8隻瀕危白海豚跳躍嬉戲　海巡驚呼報喜

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

大陸熱門新聞

定存4400萬　想領才知要等82年

超正伴娘「顏值」壓全場　親友狂拍照

母女家門口被殘殺亡！38歲男埋伏殘殺至親

和女友開房半夜被摸醒！　他睜眼和陌生男四目相對

馬英九宣讀祭文激動哽咽　向祖輩報告：執政8年是兩岸最和平繁榮階段

20多歲妹酒後背靠大樓護欄　下秒斷裂當場摔死！

馬英九祖父馬立安之墓畫面曝光

媒體團車隊飆速！　陸警力全出動護送馬英九祭祖

南嶽忠烈祠匾額藏悲傷寓意　

妹子鼻尖發灰被勸「房事不宜多」　一照鏡子喊：救命啊

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

長沙民眾熱烈歡迎！馬英九高呼：謝謝大家

馬英九和宋濤搭高鐵曝光！　

人妻離婚！遭婆婆提告索討44萬：幫妳帶孩8年

更多熱門

相關新聞

馬英九返湖南祭祖　祭文提「兩度當選中華民國總統」

馬英九返湖南祭祖　祭文提「兩度當選中華民國總統」

前總統馬英九今（1）日與姐妹4人返回祖輩居住的湖南湘潭縣茶恩寺鎮雙陽村祭祖，祭祖過程中馬英九以長沙話宣讀祭文，內容提及他在民國97年跟101年，兩次當選中華民國總統，八年任內秉持祖父馬立安「讀書為善」的家訓，並努力做到清廉、勤政、愛民，更積極推動兩岸和平發展，提出「和陸、親美、友日」的大戰略。而在讀完祭文之後，馬英九一度哽咽拭淚。

馬英九宣讀祭文激動哽咽　向祖輩報告：執政8年是兩岸最和平繁榮階段

馬英九宣讀祭文激動哽咽　向祖輩報告：執政8年是兩岸最和平繁榮階段

陳建仁批「屈從附和中國」　馬辦反嗆：遺憾他走上蘇貞昌老路

陳建仁批「屈從附和中國」　馬辦反嗆：遺憾他走上蘇貞昌老路

媒體團車隊飆速！　陸警力全出動護送馬英九祭祖

媒體團車隊飆速！　陸警力全出動護送馬英九祭祖

南嶽忠烈祠匾額藏悲傷寓意　

南嶽忠烈祠匾額藏悲傷寓意　

關鍵字：

馬英九祭祖湖南祖墳祖父馬以南湘潭哽咽激動祭文書善亭

讀者迴響

熱門新聞

D社愚人節重磅閃光！李到晛愛上大5歲朴涎鎮　浪漫約會寒冬堆雪人

民營銀行搶發6000！中信、台新今入帳

快訊／李到晛霸氣認愛！　「對她有好感」戀上《黑暗榮耀》林智妍

領6000元先跑！10銀行今入帳　ATM卡1關鍵多等9天

1年報案1318次！暴警鐵橇破門　私刑上銬封口

即／嘉義台82轎車自撞「整車撞爛」　20歲女乘客慘死

快訊／銀行可提前發6000　免等4／6

「又多2家銀行」搶發6000元！他起床爽歪：收到了

劉書宏牽手斯亞！曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

普發現金6千！中華郵政宣布提早4/2入帳　「400多萬人受惠」

本土劇女星爬山「穿超辣」！

陳零九深夜突宣布「退出九茶」！

定存4400萬　想領才知要等82年

明天雨更猛！清明連假降雨熱區出爐

超正伴娘「顏值」壓全場　親友狂拍照

更多

最夯影音

更多
小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化
和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面