馬英九四行倉庫見楊惠敏送國旗　露欣慰神情頻點頭鼓掌　

記者任以芳、魏有德／上海－台北 連線報導

前總統馬英九今（6）日最後一個參訪上海的公開行程前往蘇州河畔的四行倉庫，這也是在抗戰初期，謝晉元團長率領八百壯士抵抗日軍入侵的發生地。當馬英九走到女童軍楊惠敏冒死送國旗到四行倉庫的展區時，只見他一邊點頭，一邊露出欣慰的神情，而講解員說完後，馬英九還帶著一行人一起鼓掌，難掩心中激動心情。

▲馬英九及團隊成員前往上海四行倉庫參訪。（圖／記者任以芳攝，下同）。

馬英九一行人進入四行倉庫後，在解說員的帶領下，先觀看入口處的巨型雕塑，內容是謝晉元團長奔赴戰場前，給夫人寫的家書，緊接著，團隊便順著參觀路線，逐一觀看當時遺留下的文件、照片等史料。

▲馬英九聽完楊惠敏送國旗的解說後，激動地拍手鼓掌。（圖／記者任以芳攝）

在觀看四行倉庫相關歷史影片時，馬英九還特別回過頭向團隊及陪同人員分享在抗戰初期，上海抵抗日軍侵華以影響國際視聽的重要性。隨著觀看一幅幅珍貴的歷史照片，馬英九的神情也逐漸變得凝重，不時用手指著陳列處，不停地和旁人解說著自己對這段歷史的見解。

▲馬英九在上海四行倉庫內觀看相關史料。（圖／記者任以芳攝）。

隨後，講解員帶領馬英九一行人來到「楊惠敏送國旗」的史料展區。只見馬英九一邊聽著講解員講述，楊惠敏冒著生命危險，替四行倉庫的國軍送國旗，在四周都是日軍太陽旗的情況下，國旗在四行倉庫頂端升起....；一邊點頭並露出欣慰又凝重的神情，直至講解員解說完，馬英九更是難掩激動地和團員們一同拍手鼓掌。

▲四行倉庫遺址已成為博物館，牆上的砲彈痕跡也完全保留下來。（圖／記者任以芳攝）

四行倉庫保衛戰是在抗戰初期，淞滬會戰中的一起小型戰役，由國軍謝晉元團長率領88師官兵，為爭取國際視聽正視日軍侵華及國軍堅決抵抗的事實，死守四行倉庫的過程，這批官兵也被稱為八百壯士，實際上只有約400人參加保衛戰。