馬英九講中華民國就接機？　徐巧芯喊包10台車：台派獨派都要來喔

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者劉昌松攝）

記者江采蓁／綜合報導

前總統馬英九出訪中國大陸開啟「和平祭祖之旅」，有綠營名嘴就曾嗆「你喊中華民國四個字，我們找整個台派、我們這些獨派教授，全部到桃園機場迎接你！」，而馬英九在南京中山陵拜謁國父孫中山發表談話時確實提及「中華民國」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯29日在臉書霸氣喊要贊助10台車接機，請台派、獨派教授說到做到。

馬英九28日上午前往南京中山陵拜謁國父孫中山，在公開發表談話的內容當中，直接提及「中華民國」與「前總統」，不僅如此，更在題字「和平奮鬥，振興中華」時，落款時更寫下「百一二，三，廿八（112.3.28）」的中華民國紀年。

結果不少人就翻出綠營名嘴曾在節目中開嗆馬英九「你喊中華民國四個字，我們找整個台派、我們這些獨派教授，全部到桃園機場迎接你！」的片段，引發討論。

對此，徐巧芯也發文「響應」，嗆「獨派教授請說到做到！」，還霸氣喊出自己贊助10台車，包車載獨派成員前往桃園機場迎接馬前總統，以下開放報名（也歡迎私訊），更喊話「不要當說說嘴，整個台派、獨派的都要來喔！」

此文一出，也引發網友熱烈回應，「我準備好送車了！」、「獨派教授臉都綠了」、「教授要說到做到喔」、「看到這新聞，想到段宜康的曲棍球還沒吞...」