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恐創公益董事辦倒私校首例！東方大學列專輔　工會：關鍵在財務

▲▼店面,高雄,租金,東方設計大學,1000元,東森房屋,標售。（圖／記者陳建宇攝）

▲東方設計大學被列為專輔學校，恐創下官派公益董事辦倒私校首例。（圖／記者陳建宇攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部退場審議會今（25日）舉行第12次會議，高雄東方設計大學、苗栗私立龍德家商等二校被列為專輔學校，全國私校工會指出，該校董事多由教育部派出的公益董事組成，成員多為辦學經驗豐富的大學校長，更有前教育部次長，東方設計大學若改善不成導致退場，恐怕創下官派公益董事辦倒私校首例。

教育部退場審議會今天審議通過，將高雄東方設計大學、苗栗私立龍德家商等二校被列為專輔學校，其中東方設計大學目前學生數6百多，專任教師51人，因財務狀況不佳，導致師資質量未達法定基準，在3年內被2次列預警學校，因此落入專輔學校。

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私校工會表示，東方設計大學在108年7月爆出校方要求教職員簽「減薪同意書」後，招生每況愈下，今日被公告為專案輔導學校並不意外，而生存關鍵仍在財務，據聞學校一直努力多方引進外部資金，也曾有財團捐資數千萬救急，但公益董事一直未能與財團就經營權達成協議，導致資金進不來，期待東方公益董事以教職員工作權為念，積極引進外部資金，「成功不必在我」，切勿戀棧權位，才有可能讓東方設大解除專輔列管。

至於苗栗龍德家商，私校工會指出，該校曾在去年11月及12月，二度被提報審議為專輔學校，但未獲退審會認同，學校也發表公開信向鄉親宣布「好消息」，只是三個月後財務仍未改善，第三度被提報終於被公告為專輔學校，恐讓招生更雪上加霜。

▲▼苗栗縣私立龍德家商。（圖／翻攝自Google MAP）

▲苗栗縣私立龍德家商被列為專輔學校。（圖／翻攝自Google MAP）

私校工會表示，偏鄉私中辦學環境艱困，若招生狀況持續不佳，財務嚴重惡化，就算董事會有心辦學，但巧婦難為無米之炊，建議學校，與其讓學校長期缺乏資金、苦撐待變，不如思考妥善退場。

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關鍵字：

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