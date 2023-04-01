桃園八德1天2詐！投資+假冒親友誘2女匯款　警攔下228萬元

▲曾姓女子遭投資型詐騙，警方勸阻。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市八德區1日兩詐，分別為投資型詐騙與假冒親人詐騙，警方獲報以所滙帳號均列為警示帳戶，讓被害2名婦女驚覺遭到詐騙，先後幫助遭詐2女守住228 萬元。

▲鍾姓婦人則遭假冒親人詐騙，員警告知為警示巾長號。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維派出所警員謝永靖於3月30日10時許接獲報案稱金和路國泰世華銀行疑似有遭詐騙案件。經員警到場了解，行員表示有一名曾女(39歲)可能是遭詐騙。警方詢問曾女稱在交友軟體認識一名男子, 對方自稱是國泰金控的副主管，說可以投資買賣黃金賺價差,曾女不疑有他依照指示到銀行欲匯款新台幣150萬元至對方所提供之銀行帳戶內，警方現場關懷提問，查詢曾女所欲投資的公司有遭通報詐騙，告知曾女此為常見之「假投資真詐騙」的手法，曾女才驚覺為詐騙，成功攔阻150萬元。

同日11時許又接到介壽路渣打銀行通報疑似有遭詐騙案件，疑似有遭詐騙案件，經警員謝永靖、黃少琦現場了解，一名鍾姓婦人(61歲)因其子告知買房裝潢費用要78萬元，鍾婦依指示欲匯款至對方所提供之帳戶內。經行員發覺有異通報警方，警方現場關懷提問後，向其告知先詢問其子所購屋之地址為何，另詢問其子是否結識改帳戶男子，但是鍾婦都不知道，經警方查詢該帳號有被通報警示，鍾民才驚覺為詐騙，成功攔阻78萬元。