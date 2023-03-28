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社會 社會焦點 保障人權

想跟閨蜜遊歐！她上臉書搜到「短租公寓」急匯款...士林警揪貓膩

▲▼後港派出所警員許天騏、廖建凱 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林區吳姓女子想到歐洲旅遊，誤信臉書1名用戶主打租金「比市場行情便宜」開心到銀行匯訂金，所幸行員察覺有異並通報警方 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

疫情解封瘋出國！北市士林區吳姓女子想跟閨蜜到歐洲旅遊，到臉書搜尋住宿資訊，1名用戶主打短租公寓「比市場行情便宜」，吳興奮加LINE聯繫，並按對方要求到銀行匯款1萬5費用，但銀行行員察覺「匯款資訊」有異，立刻通報轄區後港派出所，2名警員到場後，花了近20分鐘看雙方對話，當場戳破這是場騙局，成功保住吳女荷包。

士林警表示，本月23日下午，後港派出所警員許天騏、廖建凱接獲永豐銀行士林分行來電，有1名吳姓女子疑似遭詐騙，2名員警立刻到場了解，發現吳女想到歐洲旅遊，因此在Facebook網站上尋找便宜住宿標的，遇到1名用戶自稱能以優惠價格預訂短租公寓，並邀請加入LINE討論細節。

▲▼後港派出所警員許天騏、廖建凱 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林警分局後港派出所警員許天騏、廖建凱經耐心勸說，成功阻止詐騙發生。（圖／記者黃宥寧翻攝）

在確認訂房資訊後，對方隨即要求一次匯清1萬5千元住宿費用，同時提醒吳女匯款資訊內勿填寫相關備註，否則無法提供收款單據，因此銀行行員察覺有異立即通知警方協助。

許、廖警員到場花了近20分鐘看Line對話、臉書資訊，發現歹徒在聊天過程中為取信吳女，還謊稱他現在就居住比利時布魯塞爾，但對方提供帳戶資訊，所有人登記地址卻是台中市，且臉書僅有2篇貼文，顯然是假帳號，吳女經警方、行員勸說後，當場震醒宛如睡夢中的她，也成功保住荷包。

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