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戰地軍醫超會掰　苗栗女1天3度匯錢...警聯手金融單位阻詐

▲▼竹南一名婦人遭詐騙集團誘騙，1天3度到金融機構匯款，都被警方成功攔阻。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲竹南一名婦人遭詐騙集團誘騙，1天3度到金融機構匯款，都被警方成功攔阻。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮一名婦人日前落入愛情詐騙陷阱，誤信佯稱戰地軍醫的網友謊言，1天內3度前往金融機構匯款給詐騙集團，所幸都被機警行員報警成功攔阻，在警方與行員不斷勸說下，終於取消匯款念頭，成功阻詐。

3月8日上午10點左右，竹南分局員警接獲郵局通報，疑似有婦人遭到詐騙，經到場了解，該名婦人原本表示是要領錢辦定存，又改口要還別人錢，員警發現婦人一定是遇到詐騙集團，便一再耐心勸說後，婦人才表明於網路上認識一名男網友，素未謀面，對方自稱聯合國軍醫，一再對婦人噓寒問暖，取得婦人信任後，見時機成熟，便佯稱急需用錢，欲向婦人借用新臺幣30萬元整。婦人對男網友所言皆深信不疑，立馬到該銀行欲臨櫃提領，還好該行行員機警，察覺有異而報警，經員警積極勸阻婦人，婦人方打消匯款動作。

▲▼竹南一名婦人遭詐騙集團誘騙，1天3度到金融機構匯款，都被警方成功攔阻。（圖／記者蔡文淵翻攝）

沒想到當天中12點多，這名婦人又回郵局匯款，行員再次通報警方，警察趕到看到是同一人，繼續勸她；同日下午3時許，婦人乾脆換別家銀行匯款，而這次是匯50萬，還是被機警行員察覺有異而報警，員警再次趕到勸離，成功保住辛苦積蓄。

據了解，這名婦人年約6旬，子女在外地工作，目前獨居，所幸警方和金融單位聯手，才保住她的積蓄。竹南警分局表示，今年年初迄今已經成功阻擋10起詐騙案，金額共計1080萬元，本次幸好銀行行員機警發現婦人有異而報警，經員警們到場耐心勸說，成功攔阻辛苦錢被騙，使詐騙集團無法得逞。

警方提醒，網路交友一談到錢就要特別小心，更不要與對方「裸聊」，切勿輕易匯款或提供遊戲點數序號，否則極可能落入詐騙集團的陷阱，如民眾遇有類似情形，千萬別匯款，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以確保自身財產安全。

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