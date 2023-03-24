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領現300萬修遮雨棚...銀行憂詐騙急報警　婦嗆：請不要過度關心

▲修理遮雨棚要500萬？婦人堅不吐露原因，怒回「請警方不要過度關心」。（圖／民眾提供）

▲修理遮雨棚要500萬？婦人堅不吐露原因，怒回「請警方不要過度關心」。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市70歲的鄧姓婦人日前至新光銀行要提領200萬元，理由是要修繕房屋，行員和警員聽完後就起疑，鄧婦不堪一再被問真正原因，乾脆不領了，反而把帳戶存款全轉存到土地銀行。半個月後，鄧婦改領300萬元，理由竟是要修遮雨棚，行員報警後，雙方苦口婆心苦勸婦人，不料鄧婦仍不願透露領錢用途，強調自己不會被騙，請警方不要過度關心，說完後怒氣未消的離去。

鄧姓婦人半個月前到南區新光銀行要提領2百萬元現金，行員關懷詢問，並找來員警共同勸說，這才打消鄧婦提款念頭，沒想到前幾天，台中市警察局第三分局正義派出所警員陳冠宏、劉文祥接獲土地銀行來電，有婦人要領300萬元，員警到場發現竟然又是鄧姓婦人。

行員關心詢問，鄧婦表示，領的300萬元是要修理住家遮雨棚，再追問修遮雨棚怎麼會這麼貴？鄧婦就不願再多說話，一旁的警員也加入勸說行列，但鄧婦仍是三緘其口，堅持不願透露領錢用途。

鄧婦被問得厭煩了，強調自己都知道，不會被騙，請警方不要過度關心，雙方溝通陷入膠著，鄧婦再次打消提領念頭，拂袖而去，員警擔心鄧婦再度陷入詐騙集團的話術，事後聯繫鄧婦子女，請他們多加關心，家屬對警方的謹慎態度十分感謝。

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