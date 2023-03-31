「好久沒那個」超胸女找老公！他秒酥軟急匯45萬　真相很殘酷

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

網路交友、愛情詐騙萬年老梗一再出現，仍有癡心民眾繼續受騙！金門男子阿誠（化名）以為在臉書遇到真命天女，為愛沖昏頭想投資對方說的「冰島普洱茶」，一口氣就匯出45萬，幸好銀行行員發現對方帳戶遭列警示戶，才及時通報協助凍結款項，將阿誠的辛苦錢攔截下來。

▲詐團用火辣美女圖，誘使癡心民眾投資「冰島普洱茶」。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



居住金城的男子阿誠，從臉書上結識了擁有火辣身材、天使臉蛋，匿稱「欣」的女子，加了LINE聊天培養感情，女子取得阿誠信任後，就以介紹投資「冰島普洱茶」生意為幌子要他匯款，阿誠深陷愛情陷阱，於3月27日到銀行臨櫃匯款45萬7500元至女子指定人頭帳戶。

匯款完成後，金門分行行員陳永義發覺有異，主動聯繫聯邦銀行查詢，得知該帳戶因涉及詐欺案，已遭列為警示戶，除請該銀行協助凍結該筆款項外，並主動到金湖分局向警方告知此事，再由警方通知阿誠到場完成報案程序。

金湖分局長陳科宏為感謝金融機構及超商行員機警熱心、主動關懷提問並即時通報警方，共同攔阻詐騙義舉，金湖分局分局長陳科宏特於3月31日親自到金門分行表揚行員陳永義，感謝行員們的辛勞，並協請持續辦理反詐騙工作。

金湖分局長陳科宏表示，常見臨櫃匯款之詐騙手法為「假投資」、「假冒檢警詐騙」、「假冒親友借錢」等，這類犯罪手法，通常被害人損失金額較為龐大，金融機構位於第一線櫃檯的行員是防詐的靈魂人物，扮演為民眾財產把關的關鍵角色，警方將持續與金融機構保持密切合作，積極辦理反詐騙工作，避免民眾財物損失。