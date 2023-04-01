比草仔粿還狂！一沐日3杯「台灣新口味」曝光　粉絲大崩潰

▲一沐日在臉書上發布新品資訊，讓許多粉絲感到崩潰。（圖／一沐日提供）



網搜小組／柯振中報導

中部手搖飲店「一沐日」擁有龐大客群，先前推出的台灣滋味「逮丸奶茶」更是引起購買熱潮。如今一沐日再度宣布，要推出3種全新的早餐系列飲品，沒想到口味曝光後，讓粉絲們大崩潰。

一沐日3月31日晚間在臉書發布貼文，為了延續草仔粿的精神，公司推出「逮丸早餐」系列的飲品，融合了台灣專屬稀飯配餐的味道，做成一杯一杯的飲料，讓顧客們能夠品嘗。

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而這次一沐日所推出的飲品，口味一共有三款，第一款為「豆棗紅茶」，將甜甜的豆棗與香醇紅茶融合在一起，喝飲料的過程中還能品嘗喀滋喀滋的口感，傳遞出屬於台灣在地的幸福。

第二杯推出的飲料則是「土豆麵筋奶茶」，鬆軟的台灣土豆，搭配吃稀飯不可或缺的麵筋，再加上香氣濃烈的奶茶，會讓這「早餐系列」飲品達到國際高峰。

▲一沐日在臉書發布公告，將推出3種台灣口味的飲品，引起許多討論。（圖／翻攝臉書／一沐日）



至於第三杯飲品，則是「蔭瓜翡翠」，將醃製過的蔭瓜搭配清爽的竹香翡翠，入口就像在竹林當中奔跑。一沐日認為，身為台灣人一定要吃早餐，尤其是稀飯，而這些飲料推出後，讓人飲用時也有吃早餐的感覺，「我們要將這份逮丸精神，傳遞到全世界！」

多種恐怖的口味曝光後，不少粉絲們崩潰直言，「不敢相信」、「認真要推這種飲料嗎」、「這口感也太奇妙了」、「我的內心好複雜」、「麥安捏，用吃的還是比較習慣啦，不想用吸的」、「我以為草仔粿已經很猛了。」

不過，也有眼尖的網友發現，由於發文的時間已經準備過夜，因此這篇貼文可能只是愚人節的玩笑，「這口味好愚人」、「大家好聰明喔～都想到愚人節，我只想到好噁」、「別再騙了」、「害我很認真的看說明耶」、「差點以為是真的，這個創意發想實在太驚人！」