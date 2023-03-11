外送遲到1小時！一沐日店員「補償驚呆了」　妹子喝爆：真的讚

▲一沐日頗受好評。（資料照／一沐日提供）



網搜小組／劉維榛報導

主打台味配料粉粿、草仔粿的「一沐日」成為手搖飲界新寵兒，不過近日店家宣布關閉加盟表單，背後原因讓人稱服，原來是收到太多加盟意願，就怕迅速展店會影響品質。而一名女網友透露，向店家預定2點送餐，但店員延遲到3點才送達，沒想到竟得到整單免費的優惠，讓原PO驚呆了！

一名女網友在Dcard表示，好不容易預訂到一沐日的外送，因此與同事揪起來喝爆，共點了6杯並表定2點要送達公司，結果店員3點才抵達。原PO直言，公事一忙也忘了時間，因此對於遲到1小時並不在意。

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結果原PO到門口達飲料時，店員坦言遲到，並佛心直呼「這單不用錢！」當下原PO驚呆了，對於店家的作法更加被圈粉，「不像有些外送平台遲到很久也不會理人，一沐日在這塊真的做的不錯，我會一直支持下去！」

文章曝光後，網友也熱議「希望一沐日分店可以多開一點」、「一沐日真的是我心目中的神店！奶蓋好喝、茶好喝、粉粿好吃，但小缺點就是粉粿有點太甜了，有時候點無糖的飲料加下去還是甜」、「某間分店員工悄悄路過...（豪累啊）」、「哭啊～拜託不要再分享一沐日了，越來越難排隊買了，從下午3點打，5點送達，現在變成下午1點打，5點才送」。

事實上，一沐日在2012年創立，創始店為台中一中店，6年間在台中開了10多家分店，但直到2020年，才挺進台北內湖開店。如今店家在粉專宣布「關閉加盟表單」，原來他們在短短一個月內，就收到3、400則加盟表單填寫，因此粉專強調「很開心大家這麼喜歡一沐日，但我們需要逐一篩選、分批聯繫、確認加盟說明會場次及人數，及第二階段的約訪篩選。」

店家還說，「請大家給我們一些作業時間。我們想做的，並不是快速拓展的品牌。11年了！只有不停的堅持好的品質，才是我們不變的方向！」

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

