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「中部1手搖」紅到台北　排隊人潮驚呆她！釣出老粉：連喝好幾天

▲▼傳統粉粿加奶茶　一沐日新品10/8全台門市上市。（圖／一沐日提供）

▲一沐日2012年創立。（圖／一沐日提供）

記者施怡妏／綜合報導

主打台味配料粉粿、草仔粿的中部手搖飲店「一沐日」成為手搖飲界新寵兒，有網友日前到店購買，門口大排長龍，店裡地上也放了好幾箱已經做好的飲料，也不斷有外送員來取餐，這一幕讓她很震驚，「是不是很紅？」貼文一出，不少喝過的網友大讚，「粉粿超讚，喝一次就愛上」。

原PO在PTT的WomenTalk版發文，「一沐日最近是不是很紅？」經過一沐日，發現店門口人潮大排長龍，不僅如此，店內地上還放了好幾箱已經做好的飲料，也不斷有外送員來取餐，店員忙得不可開交，這景象讓她很驚訝，「到底是在紅什麼的？」

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貼文一出，釣出粉絲留言，「粉粿好吃」、「我都喝蕎麥拿鐵加粉粿，好喝」、「昏貴（粉粿）無敵」、「黑糖粉粿奶茶，我第一次喝驚為天人，竟然有東西贏過我最愛的珍奶，連喝了好幾天那個饞感才消退」、「黑糖粉粿檸檬真的好喝」、「唯一推，黃金蕎麥奶+粉粿」、「爆紅前就很常喝了，現在想喝常常要排隊，困擾啊」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友大讚粉粿好吃。（圖／翻攝自PTT）

也有人指出，因為分店很少，所以每間店都排很多人，「蕎麥桂花粉粿好喝！他們排很多人是因為分店太少」、「一沐日真的好喝，但原因之一也是分店太少，所以一直在排隊」、「店不夠多的關係吧，不過粉粿好吃」。

據了解，一沐日於2012年創立，創始店為台中一中店，6年間在台中開了10多家分店，但直到2020年，才挺進台北內湖開店。近兩年，該品牌聲勢相當旺，2021年共開了10間分店，2022年共13間，今年也已經開了3間。沒想到，一沐日6日卻在粉專發文宣布「關閉加盟表單」。

一沐日透露，他們在短短一個月內，就收到3、400則加盟表單填寫，「很開心大家這麼喜歡一沐日，但我們需要逐一篩選、分批聯繫、確認加盟說明會場次及人數，及第二階段的約訪篩選」。

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