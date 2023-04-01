今國道車潮爆大量！防7魔王路段　國5天未亮就塞「恐連堵12小時」

▲清明連假首日南下交通量可能接近歷史最大量。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧 / 台北報導

清明5天連假今天(4/1)開跑，國道將出現爆大量車潮，上看124百萬車公里，其中南下是最塞的一天，交通量為平常1.6倍，直逼歷史天量，國道將有7大地雷路段，恐塞成國道停車場，其中國5天未亮就會先塞，凌晨4點就有南下車潮，可能回堵12小時，要下午4時後才紓解。

今國道將有大量車流湧現，高公局預判國道將有7大壅塞路段，包括1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

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其中西部國道自清晨5點到6時就會有南下車潮，預料要下午3時後才紓解；國5可能天未亮就會開始塞，預料凌晨4點就有南下車潮，且要下午4點後才能紓解，國5南下可能連續回堵12小時。

▲4/1清明連假首日，國道易塞路段時段。（圖／高公局）

高公局也公布好走時段，高公局表示，西部國道南向用路人可利用6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，若仍必需在明日上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於上午8點過後再出發間。

今天國道疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、6-12時西部國道南向高乘載、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▼4/1清明連假首日國道疏運措施。（圖／高公局）