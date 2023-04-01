超臭影片曝！垃圾車鬼迴轉機車煞不住　騎士撞進車斗險被載走

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市郭姓男子（52歲）30日上午開著垃圾車在仁武區水管路迴轉進入慢車道未禮讓，沒想到後方一名藍姓男子（20歲）騎著機車煞車不及，直接追撞上去，藍男還整個人飛起摔進回收車的車斗，造成腿部骨折送醫急救，警方調查雙方都沒有酒駕，肇事原因仍有待調查。

▲垃圾車迴轉未禮讓，後方機車直接撞上，騎士飛進車斗。（圖／翻攝自wowtchout 行車影像分享平台）

▲機車騎士直接飛進垃圾車車斗。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

3月30日上午9時許，仁武分局仁武派出所獲報仁武區水管路三段發生車禍事故。員警獲報到場後，發現是郭姓男子開著私人公司的垃圾車，沿水管路三段快車道東向西行駛，迴轉往東行駛時，未注意及禮讓慢車道行進中的車輛，與藍姓男子騎的機車發生碰撞。

▲垃圾車與機車發生車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

由於撞擊力道過大，藍男整個人飛起摔進垃圾車的車斗，被「載」了一小段路才停下，警方調查，雙方的酒測值均為0，藍男意識清楚、腳部有開放性骨折傷勢，由消防人員送往義大醫院救護，警方現場實施交通指揮疏導，並依據道路交通管理處罰條例第49條1項5款針對郭男掣單舉發，處600元以上1800元以下罰鍰。詳細肇事原因仍待進一步釐清。