　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她苦惱「下面不溼」弄痛男友！1細節掀眾怒　最美博士講出心聲

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

情侶間若性事不合拍，怕是感情也會出現裂痕。一名女網友無奈表示，男友通常都不前戲，就算有也不超過5分鐘，因此她下面幾乎不太會溼，甚至會弄痛男友，於是發文求解。對此，大票妹子紛紛被踩中雷點；事實上，性學博士許藍方就曾直言，好的前戲比高潮更重要。

女網友日前在Dcard提到，「通常我男友是不會前戲直接來，如果有前戲可能也不會超過5分鐘，不知道有沒有人和我一樣，下面不太會濕，幾乎是乾的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她接著表示，戴套時因為套套本身有潤滑劑，所以進去比較順利，但若潤滑劑乾掉或是沒戴套，就會乾到無法進入，甚至會讓男友有痛感，「想請問大家有解決辦法還是經驗分享嗎？」

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xframe）

沒想到，女生們看完瞬間燃起怒火，直呼「很明顯問題就是沒有前戲啊」、「沒有前戲的自私男，妳怎麼還留著，超級不OK！而且妳男友還有臉抱怨自己痛，請好好跟他溝通，如果還是一樣沒前戲，拜託分手，妳是值得被愛的人類，不是冷冰冰的飛機杯」、「跟男友說，沒前戲就不要做阿，憑什麼他爽就好」、「不想做前戲就買潤滑液來用，太乾會受傷的，多珍惜自己的身體好嗎？」「沒有前戲妳還要？他只顧自己爽」、「妳男友痛，啊妳不會痛嗎？不前戲直接來是在趕什麼，趕投胎嗎？」

的確，性學博士許藍方就曾指出，很多男生覺得在一起久了，根本沒必要前戲這麼認真；然而對女生們來說，前戲有做好，比高潮更重要。

另外，她也強調，別把「使用潤滑液」想成是件丟臉的事情，潤滑劑除了能加速性喚起，讓女生更快達到陰蒂、外陰部高潮，進入的過程中，也比較不會有撕裂的疼痛感；不僅如此，它還能輔助完成不同的體位。

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
明天雨更猛！清明連假「雨神同行」　降雨熱區出爐
車廂活春宮　毯子一掉她瞬間全裸！乘客看傻眼
張惠妹唱一半突淚崩　喊：救命啊
王道銀行讓「普發6千大提前」！民眾一面倒讚：我的鈔人
快訊／川普被起訴「30項罪名」！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遭爆多次超過承載量！旅客抵達才知行李被卸　長榮航：天候影響

明天雨更猛！清明連假「雨神同行」　降雨熱區出爐

快訊／普發現金6千！中華郵政宣布提早4／2入帳　「400多萬人受惠」

3階段照護延緩失智！ 7旬翁走出憂鬱日照中心「當班長」

她苦惱「下面不溼」弄痛男友！1細節掀眾怒　最美博士講出心聲

北捷北環段經費暴增！交通公布流標次數　3大關鍵「廠商不敢投標」

林務局要求六福村狒狒「全植入晶片」　1個月內改善圈養場防逃設施

雞蛋荒再爆禽流感！彰化土雞場染H5N1　累計9起撲殺家禽27萬隻

糖的成癮效率「比古柯鹼高7倍」！醫曝恐怖內幕：是合法毒品

新加坡「閃電咖啡」即日退出台灣　結束2年登台時光

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

橘貓尾巴遭襲擊...嚇壞跳上貓抓板　下秒怒巴高鐵模型：竟敢攻擊本喵

記錄傳統春捲準備過程！　鋪塑膠袋乾濕分離超實用

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

林柏宏x宋芸樺「ㄌㄢˇㄆㄚ王爽歪歪XD」　大方曬「婚戒」：想給別人戴！

五月天阿信遭任賢齊爆年少謊言！　笑喊「我媽有來」他急認錯XD

第一人稱體驗女僕咖啡廳　可愛手勢＋咒語萌翻網！

遭爆多次超過承載量！旅客抵達才知行李被卸　長榮航：天候影響

明天雨更猛！清明連假「雨神同行」　降雨熱區出爐

快訊／普發現金6千！中華郵政宣布提早4／2入帳　「400多萬人受惠」

3階段照護延緩失智！ 7旬翁走出憂鬱日照中心「當班長」

她苦惱「下面不溼」弄痛男友！1細節掀眾怒　最美博士講出心聲

北捷北環段經費暴增！交通公布流標次數　3大關鍵「廠商不敢投標」

林務局要求六福村狒狒「全植入晶片」　1個月內改善圈養場防逃設施

雞蛋荒再爆禽流感！彰化土雞場染H5N1　累計9起撲殺家禽27萬隻

糖的成癮效率「比古柯鹼高7倍」！醫曝恐怖內幕：是合法毒品

新加坡「閃電咖啡」即日退出台灣　結束2年登台時光

蔡英文雷根圖書館演講傳取消　總統府：純屬臆測、行程縝密安排中

《機動戰士鋼彈 激戰任務2》將開測試　4／4起連玩六天搶先體驗

索尼、微軟、任天堂大咖都不參加　2023年E3電玩展宣布取消了

分析中職新球季5隊戰力　黃忠義看好兄弟3連霸

快訊／艾夫伯砍50分盼隊友幫忙贏球　霍華德鼓勵：努力打！

「Buffet吃飽不胖」用餐順序曝！天菜醫嗨：最貴的當然要先吃

ROG推ACRONYM聯名款電競筆電　鋼鐵人服裝設計師助陣

張惠妹深V「直接開到肚臍」羞爆　唱一半突淚崩大喊：救命啊！

遭爆多次超過承載量！旅客抵達才知行李被卸　長榮航：天候影響

蔡英文訪瓜地馬拉中國威脅「做正確選擇」　總統府斥：放下威權擴展企圖

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

生活熱門新聞

好市多骨灰罈紅茶「新包裝美到哭」　會員：這罐我可以

連灑水變天全台有雨　下波鋒面濕冷

輔大陳若儀照片曝　友：出門只搭小黃

囤太多！新竹哥售即期蛋「2顆蛋1元」：量大可議

麥當勞「4/1起這1物下架」　他哭喊：再也喝不到了

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」

連老天爺都拆不散！4生肖搭配愛上就一輩子

哪家連鎖店奶茶最好喝？內行推爆它

普發現金6千！中華郵政宣布提早4/2入帳　「400多萬人受惠」

放連假「超強2驚喜曝光」！上班族嗨了：錢要入帳了

用餐咬到戒指以為求婚　結局尷尬了

「啪1次就中獎」女友懷雙胞胎　男大生哭窮！全場氣瘋

4月春寒「4星座」健康出狀況！第1名過勞、小心肝膽

26張中獎發票出爐　買情趣品中千萬

更多熱門

相關新聞

男友愛愛到一半突拔套：感受妳的溫度

男友愛愛到一半突拔套：感受妳的溫度

如果沒有生育計畫，務必做好避孕措施。一名女網友抱怨，愛愛時都會要求男友戴套，否則會有懷孕風險，不過對方卻不相信射在外面會懷孕，還說「網路上都是謠言」，甚至在過程中直接把保險套拿掉，說「這樣才能感受妳的溫度」，即使她生氣了，對方仍堅持無套，讓她很無奈，不知道該怎麼辦？

男生別無套顧自己爽　醫曝「女孩高潮關鍵」

男生別無套顧自己爽　醫曝「女孩高潮關鍵」

在學校「買到1物」驚呆學姊　男大生：常補貨完搶光

在學校「買到1物」驚呆學姊　男大生：常補貨完搶光

20多歲女醉倒閨蜜家　醒來只剩上衣控2男性侵

20多歲女醉倒閨蜜家　醒來只剩上衣控2男性侵

她狂勸「愛愛後必做1件事」！感染率大降

她狂勸「愛愛後必做1件事」！感染率大降

關鍵字：

做愛前戲潤滑劑保險套性事

讀者迴響

熱門新聞

好市多骨灰罈紅茶「新包裝美到哭」　會員：這罐我可以

連灑水變天全台有雨　下波鋒面濕冷

快訊／銀行可提前發6000　免等4／6

普發6000元入帳了！人妻驚：不是特殊身分

六福村狒狒圍一圈用餐　吃完不亂丟「整齊擺放」

即／國1桃園11車追撞　大貨車起火全面回堵

輔大陳若儀照片曝　友：出門只搭小黃

母女家門口被殘殺亡！38歲男埋伏殘殺至親

超正伴娘「顏值」壓全場　親友狂拍照

囤太多！新竹哥售即期蛋「2顆蛋1元」：量大可議

麥當勞「4/1起這1物下架」　他哭喊：再也喝不到了

快訊／8公股銀行明發6000元　逾百萬幸運兒可拿到

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」

4歲蔡桃貴「發燒3天才查出病因」

連老天爺都拆不散！4生肖搭配愛上就一輩子

更多

最夯影音

更多
工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs
父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

橘貓尾巴遭襲擊...嚇壞跳上貓抓板　下秒怒巴高鐵模型：竟敢攻擊本喵

橘貓尾巴遭襲擊...嚇壞跳上貓抓板　下秒怒巴高鐵模型：竟敢攻擊本喵

記錄傳統春捲準備過程！　鋪塑膠袋乾濕分離超實用

記錄傳統春捲準備過程！　鋪塑膠袋乾濕分離超實用

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面