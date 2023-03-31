她苦惱「下面不溼」弄痛男友！1細節掀眾怒　最美博士講出心聲

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

情侶間若性事不合拍，怕是感情也會出現裂痕。一名女網友無奈表示，男友通常都不前戲，就算有也不超過5分鐘，因此她下面幾乎不太會溼，甚至會弄痛男友，於是發文求解。對此，大票妹子紛紛被踩中雷點；事實上，性學博士許藍方就曾直言，好的前戲比高潮更重要。

女網友日前在Dcard提到，「通常我男友是不會前戲直接來，如果有前戲可能也不會超過5分鐘，不知道有沒有人和我一樣，下面不太會濕，幾乎是乾的。」

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她接著表示，戴套時因為套套本身有潤滑劑，所以進去比較順利，但若潤滑劑乾掉或是沒戴套，就會乾到無法進入，甚至會讓男友有痛感，「想請問大家有解決辦法還是經驗分享嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xframe）

沒想到，女生們看完瞬間燃起怒火，直呼「很明顯問題就是沒有前戲啊」、「沒有前戲的自私男，妳怎麼還留著，超級不OK！而且妳男友還有臉抱怨自己痛，請好好跟他溝通，如果還是一樣沒前戲，拜託分手，妳是值得被愛的人類，不是冷冰冰的飛機杯」、「跟男友說，沒前戲就不要做阿，憑什麼他爽就好」、「不想做前戲就買潤滑液來用，太乾會受傷的，多珍惜自己的身體好嗎？」「沒有前戲妳還要？他只顧自己爽」、「妳男友痛，啊妳不會痛嗎？不前戲直接來是在趕什麼，趕投胎嗎？」

的確，性學博士許藍方就曾指出，很多男生覺得在一起久了，根本沒必要前戲這麼認真；然而對女生們來說，前戲有做好，比高潮更重要。

另外，她也強調，別把「使用潤滑液」想成是件丟臉的事情，潤滑劑除了能加速性喚起，讓女生更快達到陰蒂、外陰部高潮，進入的過程中，也比較不會有撕裂的疼痛感；不僅如此，它還能輔助完成不同的體位。