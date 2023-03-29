男友堅持「射外面不會懷孕」…愛愛到一半突拔套：感受妳的溫度

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

如果沒有生育計畫，務必做好避孕措施。一名女網友抱怨，愛愛時都會要求男友戴套，否則會有懷孕風險，不過對方卻不相信射在外面會懷孕，還說「網路上都是謠言」，甚至在過程中直接把保險套拿掉，說「這樣才能感受妳的溫度」，即使她生氣了，對方仍堅持無套，讓她很無奈，不知道該怎麼辦？

原PO在Dcard發文表示，上個月和男友發生關係，當時她是第一次，有要求對方戴套，不過對方解釋「戴了會讓妳不舒服」，還強調會射在外面不用擔心，她被說服後就答應了。不過她後續上網查避孕資訊，才知道只要無套就有懷孕風險，也把相關資料傳給男友看，沒想到對方還說「不要亂聽信網路謠言，那都是假的」，她只好繼續勸說「撇除懷孕，戴套也可以降低感染風險」。

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近日他們又發生親密關係，男友終於答應戴保險套，未料做到一半時，對方突然說「還是不戴比較舒服」，原PO才驚覺保險套被拿掉了，氣得馬上逃到一旁。結果男友還不停甜言蜜語，說「不戴才可以感受妳的溫度」，且問「有沒有完全安全期的時候，我好想內射」，她隨即回說「根本沒有完全安全期」，很擔心不小心懷孕。

雖然男友當下說會負責，可以先登記再補辦婚宴，可是她還是有點擔心。沒想到事情還沒落幕，近來男方又一直傳訊息暗示，希望下次也可以不要戴保險套，並叫她不要看網路上的資訊嚇唬自己，堅稱懷孕機率很低，讓她不知道該怎麼辦，只好PO文求助。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

不少人看到後直搖頭，表示「他只是想跟妳打砲吧，會這樣講一堆鬼話就單純想爽而已，吃定了妳好哄好騙，信不信妳不跟他發生關係，你們很快就會散了」、「這男人很不行耶，心懷不軌，快離開吧」、「不會尊重妳愛護妳的人，別繼續下去了」、「不要到時候懷孕了再來哭，這種男的到底有什麼好啊」、「這種垃圾不要留著！ 在醫院看過太多年紀輕輕就懷孕來墮胎的，墮胎就是會傷害女生的身體，完全沒為你著想，只想要自己爽的男人不要也罷」。