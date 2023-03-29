　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友堅持「射外面不會懷孕」…愛愛到一半突拔套：感受妳的溫度

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

如果沒有生育計畫，務必做好避孕措施。一名女網友抱怨，愛愛時都會要求男友戴套，否則會有懷孕風險，不過對方卻不相信射在外面會懷孕，還說「網路上都是謠言」，甚至在過程中直接把保險套拿掉，說「這樣才能感受妳的溫度」，即使她生氣了，對方仍堅持無套，讓她很無奈，不知道該怎麼辦？

原PO在Dcard發文表示，上個月和男友發生關係，當時她是第一次，有要求對方戴套，不過對方解釋「戴了會讓妳不舒服」，還強調會射在外面不用擔心，她被說服後就答應了。不過她後續上網查避孕資訊，才知道只要無套就有懷孕風險，也把相關資料傳給男友看，沒想到對方還說「不要亂聽信網路謠言，那都是假的」，她只好繼續勸說「撇除懷孕，戴套也可以降低感染風險」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近日他們又發生親密關係，男友終於答應戴保險套，未料做到一半時，對方突然說「還是不戴比較舒服」，原PO才驚覺保險套被拿掉了，氣得馬上逃到一旁。結果男友還不停甜言蜜語，說「不戴才可以感受妳的溫度」，且問「有沒有完全安全期的時候，我好想內射」，她隨即回說「根本沒有完全安全期」，很擔心不小心懷孕。

雖然男友當下說會負責，可以先登記再補辦婚宴，可是她還是有點擔心。沒想到事情還沒落幕，近來男方又一直傳訊息暗示，希望下次也可以不要戴保險套，並叫她不要看網路上的資訊嚇唬自己，堅稱懷孕機率很低，讓她不知道該怎麼辦，只好PO文求助。

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

不少人看到後直搖頭，表示「他只是想跟妳打砲吧，會這樣講一堆鬼話就單純想爽而已，吃定了妳好哄好騙，信不信妳不跟他發生關係，你們很快就會散了」、「這男人很不行耶，心懷不軌，快離開吧」、「不會尊重妳愛護妳的人，別繼續下去了」、「不要到時候懷孕了再來哭，這種男的到底有什麼好啊」、「這種垃圾不要留著！ 在醫院看過太多年紀輕輕就懷孕來墮胎的，墮胎就是會傷害女生的身體，完全沒為你著想，只想要自己爽的男人不要也罷」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
台中高中生輕生「全校挨罵去死」！　學生會發聲明
快訊／中華電信線路異常　新北市「119報案電話斷線」
陸正妹搭車遭AI「一鍵脫光」！　裸照瘋傳
五月天開唱　全場狂喊2字...阿信傻眼
中日龍古巴強投叛逃　古巴棒協求償3億台幣
優格姐姐被診斷「開刀挖骨」　哭腫眼：好想走路
馬英九專車狂奔會見湖北書記　籲陸：兩岸求同存異方能行穩致遠

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友堅持「射外面不會懷孕」…愛愛到一半突拔套：感受妳的溫度

75歲企業家墜入愛河！和嫩妹業務啪啪4次　突「暴瘦10公斤」崩潰

加入五一不出勤抗爭？台鐵產工喊話企工　先爭取安全、留才待遇

高端四價流感疫苗遭批「開後門」　食藥署駁：依程序審360天

旅客落軌遭台鐵自強號撞上　「北湖＝新豐單線行車」列車延誤

曖昧男沒回訊息！妹子驚見「LINE這串字消失」哭了　代表被封鎖

不是50嵐！「哪家連鎖店奶茶最好喝」內行推爆它：試一次就愛上

打通塞車瓶頸！國1增岡山第二交流道通過環評　「117年完工」

柴柴來了！LINE「4款可愛貼圖」載到賺到　還有隱藏版

哪種紋路看起來很顯老？過來人點名「這2種」藏不住：超容易注意到

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

阿伯去海生館看人魚演出　喊「這隻公的啦」周圍笑翻

男體驗越南辣妹洗頭！　養眼視角+按摩超享受

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

男友堅持「射外面不會懷孕」…愛愛到一半突拔套：感受妳的溫度

75歲企業家墜入愛河！和嫩妹業務啪啪4次　突「暴瘦10公斤」崩潰

加入五一不出勤抗爭？台鐵產工喊話企工　先爭取安全、留才待遇

高端四價流感疫苗遭批「開後門」　食藥署駁：依程序審360天

旅客落軌遭台鐵自強號撞上　「北湖＝新豐單線行車」列車延誤

曖昧男沒回訊息！妹子驚見「LINE這串字消失」哭了　代表被封鎖

不是50嵐！「哪家連鎖店奶茶最好喝」內行推爆它：試一次就愛上

打通塞車瓶頸！國1增岡山第二交流道通過環評　「117年完工」

柴柴來了！LINE「4款可愛貼圖」載到賺到　還有隱藏版

哪種紋路看起來很顯老？過來人點名「這2種」藏不住：超容易注意到

悍將外野新風貌重守備　林哲瑄、申皓瑋移防左外要破詛咒

台中高中生輕生「全校挨罵去死」！學生會發聲：別再霸凌師生

美國支持設立特別國際法庭　對俄侵烏進行審判

她半年暴瘦10kg好嗨！健檢醫見「1部位黃黃的」　竟罹癌王第二期

快訊／中華電信線路異常　新北市「119報案電話斷線」

男友堅持「射外面不會懷孕」…愛愛到一半突拔套：感受妳的溫度

鍾明軒光顧慘遭漠視！　辛辣點出《營業中2》缺失：會考慮別家

Jimin合體Suga上演情境劇網爆笑　防彈7成員溫馨面會照公開

鷹眼「全身30根骨頭斷裂」休養4個月　重新站上跑步機⋯復出時間曝光！

宋嘉翔有望開幕一軍寫紀錄　古久保想像中：感覺是可以的

硬要餵猴子吃零食　短褲妹「被打一猴掌」當場傻了

生活熱門新聞

魔獸牽妹被拍　釣苦情台妹「大爆地下情」

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

今晚轉雨！　最新連假天氣有變化

性慾很大！　3生肖最會偷吃

便當店加2字價格暴增！OL曝原因他聽傻

超商淪「領貨店」！店長無奈：老闆已吃土3個月

孩子一聽NET「秒露出嫌惡表情」！內行激推2平價服飾

飛機杯女神「1周榨精14次」後遺症　男友睡照超驚呆

月中住22天！「人妻列5點」再生第二胎不會去住

壽司郎翻版！國中生「濃湯吐口水」　客人喝下肚

車尾掛7顆雞蛋！內行曝神秘儀式：破光才能回家

駕駛2度衝向嬰兒車　爸媽肉身護娃

便服日穿短褲短裙　學校主任竟酸「明星穿是養眼，你們是礙眼」

更多熱門

相關新聞

到中東打工要先匯6萬8　懷孕女移工保住奶粉錢

到中東打工要先匯6萬8　懷孕女移工保住奶粉錢

桃園市1名大腹便便菲律賓女移工蒂娜（化名）昨（28）日下午到桃園區某銀行臨櫃欲匯款，行員詢問匯款目的與用意，蒂娜說，網友推薦前往中東有機會落得高薪打工邀約，她是匯出美金2000餘元保證金折合台幣約68,000元，行員質疑被詐騙趕緊通知警方到場勸阻，員警一眼識破是求職陷阱，提出包括柬埔寨等詐騙案例，蒂娜當場決定放棄匯款保住奶粉錢。

女買花祭祀死去兒　路人一句話神預言懷孕

女買花祭祀死去兒　路人一句話神預言懷孕

她問愛愛後1動作增懷孕機率　名醫：胡說八道

她問愛愛後1動作增懷孕機率　名醫：胡說八道

懷胎3個月腫成蒜頭鼻　辣妹生完「神奇換臉」

懷胎3個月腫成蒜頭鼻　辣妹生完「神奇換臉」

男生別無套顧自己爽　醫曝「女孩高潮關鍵」

男生別無套顧自己爽　醫曝「女孩高潮關鍵」

關鍵字：

無套拔套保險套懷孕愛愛男友渣男

讀者迴響

熱門新聞

即／中南部外海2周內驚見8遺體！疑遭人蛇集團丟包

即／被導師叫去辦公室　台中某高中生墜樓重傷

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

台灣7縣市外海2周內12具浮屍　台南數量最多

魔獸牽妹被拍　釣苦情台妹「大爆地下情」

全球第2大啤酒廠徵人月薪4萬↑　上班「啤酒無限暢飲」

女大生輟學當女優　老爸看片發現她是女主角

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

即／台灣外海浮屍累計16具

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

父欠稅關進看守所...陳庭妮震驚不知情

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

徐凱希爆秘戀百億富二代！「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面