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在學校「買到1物」驚呆大四學姊　男大生苦等：常補貨完搶光

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女大生日前在校園內，震驚發現有保險套販賣機，於是好奇投幣買了1盒，除了笑喊CP值高，還自嘲「讀到大四了才看到！」事實上，不少大學校園已設置保險套販賣機多年，還有男大生透露，經常補完貨2、3天內就被搶光。

女大生在Dcard發文驚呼，「我們學校居然有保險套販賣機，讀到大四了，某天才猛然在機車車棚看到這個酷東西，因為真的太好奇，學校裡10元一盒的保險套長怎樣，我就腦波弱投錢了。」

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她直言，自己是挑一個假日人少的時間，畢竟一個女生在外買保險套，有點尷尬，「出乎意料的是挺大盒的，裡面有兩個保險套和兩包潤滑液，感覺CP值滿高的。」

▲保險套販賣機。（圖／翻攝自Dcard）

▲保險套販賣機。（圖／翻攝自Dcard）

對此，網友們紛紛回應，「我們學校的是設在女宿」、「我學校的設在廁所外面，跟衛生紙販賣機放在一起」、「販賣機這種就是便宜！但是品質就真的不太好，單純就是預防疾病，而且塑膠味很重」、「我們學校一樣是1盒兩個10元，通常補貨完兩三天內就被搶完，好幾個禮拜才補貨一次」、「已知用火」、「我們學校免費領取」、「我朋友使用過的心得是，比一般的好用，比較滑的樣子」。

事實上，不少大學校園早在多年前就設置保險套自動販賣機，主要用意為推廣安全性行為，讓學生們有預防愛滋病及性傳染病的觀念。

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