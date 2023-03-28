男生別無套顧自己爽　醫曝「女孩高潮關鍵」

▲安全性行為請使用保險套。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

男生別無套顧自己爽！泌尿科醫師表示，別以為保險套薄就是王道，對於女孩們來說，其實更在乎保險套另一個成分「潤滑液」，且有套戴套的安全感，是很多女性能高潮的關鍵，這些才是讓女孩們「無法自拔」的理由。

泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修醫師27日在「泌密會客室」臉書表示，保險套薄不薄沒太大差別，但不夠潤滑一定痛，因陰道是很敏感的器官，但也因為其敏感性，讓多數人會誤認為「薄」的保險套，能跟「接近無套快感」畫上等號，其實並不然。

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醫師指出，對於女孩們來說，其實更在乎保險套另一個成分「潤滑液」；根據女性們的回饋，會影響到做愛高潮與否的是有一點點痛痛的摩擦感，或者在男生要進入前，一瞬間會有點被撐開的撕裂感。

▼醫師說，有戴套的安全感，是很多女性能高潮的關鍵。（圖／翻攝免費圖庫pexels）



醫師說，試想今天假設你的GG上有傷口，每一下摩擦都疼痛，這樣你有辦法好好享受嗎？就更不要提高潮了；因此比起薄不薄，滋潤與否反而是選保險套的重要關鍵。

醫師提到，甚至有部分的女性，是因為有戴保險套，不用擔心會懷孕的風險，更能享受性愛的過程，相對的薄、顆粒感、螺旋痕這都是後話，有足夠的滋潤以及安全，這些才是加分！

「那麼薄不薄真的有差嗎？差別其實大多是在男性上」，醫師解釋，因為男性的生殖器感受，除了溼滑感之外，還有一個重點在於「溫度梯度」；女性的陰道溫度大約會是人體的核心體溫38度左右，而男性的生殖器因為裸露在外，表皮大多跟室溫差不多。

▼醫師提醒，滋潤及安全才是性愛重點。（圖／翻攝「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」臉書）



醫師表示，當性交的時候，男性陰莖進入女性陰道，會有瞬間升溫的感覺，這個瞬間的溫度差，會讓男性「很有感」；這也是當保險套薄的時候，每一次進出溫度梯度會更明顯，許多男性會更覺得「有感」！

醫師指出，當然大家一定就會問，那麼這樣說起來無套跟有套就真的沒差了嗎？其實還是有的，許多女性對於無套性愛 ，當男性夠粗，會特別提到有「刮」的奇特感覺。

醫師說，這是因為陰莖有「冠狀溝」的存在，當拔出來的時候會有「刮」的感覺，當使用保險套的時候，因冠狀溝會被保險套蓋過去，或是包莖的人，冠狀溝也會因為被包覆，因此會失去這樣的感覺，這也是為什麼有部分的女性會特別喜歡「無套性愛」。

醫師給大家幾個忠告，這樣你會比較容易跟另一半好好享受性愛：

1、保險套厚薄差異不大，滋潤才是重點（前戲麻煩做足，不然就用潤滑液）。

2、有套的安全感是很多女性能高潮的關鍵！

3、形狀只是輔助，想要給她「刮」的觸感， 包莖一定沒辦法。因包莖基本上不會有冠狀溝的裸露，所以刮的情形會不明顯，那就建議做「包皮槍」手術。

▼醫師分享保險套對性愛的影響。（圖／翻攝「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」臉書）