快訊／台中老屋崩塌活埋2死　第3名工人找到「腳部露出」無反應

記者白珈陽、柯沛辰／台中報導

台中市中區台灣大道299巷一棟老屋30日上午10點多發生工安意外，導致3名工人遭瓦礫堆活埋。上午11點15分，51歲蔡姓工人第一個被救出，送醫後不治。第三名41歲吳姓工人，雖然晚間8點多就已發現腳部露出，但晚間10點多救出後明顯死亡。至於第二名52歲陳姓工人，經呼叫無回應，至今仍受困瓦礫中，情況並不樂觀。

▲台中房屋倒塌活埋3名工人，目前已確定2人罹難。（圖／消防局提供）

台中消防局上午10點44分接獲民眾報案，稱台灣大道一段299巷有房子倒塌，導致3名工人遭活埋，立即派員前往搶救。消防指出，現場原先是一棟70年老屋在施工，不料疑因挖地基，造成隔壁一棟2層樓房屋倒塌，當場將3名工人活埋。

▲消防人員發現第三名吳姓工人，持續挖掘救援。（圖／記者白珈陽翻攝）

消防人員到場後，上午11時15分先救出51歲蔡姓男子，但蔡男無生命跡象，送往衛福部台中醫院搶救後仍宣告不治。傍晚3點34分，第二名陳姓工人頭部露出被發現；晚間8點18分，第三名吳姓工人腳部露出被發現，但經呼叫皆無反應，目視也無生命跡象，晚間10點多被救出後，經確認已不幸罹難。

由於現場地基鬆軟，加上有人員遭活埋，救難人員不敢動用大型機具開挖，只能使用電鋸分解部分殘骸，再一一徒手搬離、挖掘，導致搜救進度受阻。目前現場倒塌建物鐵皮已移除，將以人力持續清理倒塌的磚頭、木頭等殘骸。