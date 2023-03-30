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快訊／台中房屋倒塌！挖出第二名工人頭部　無生命跡象　

記者白珈陽、許權毅、鄒鎮宇／台中報導

台中市中區台灣大道一段299巷30日上午10時許，發生房屋倒塌導致3名工人被壓受困，第一時間救出的蔡姓身亡。據悉，受困的另兩人是52歲陳姓、41歲吳姓工人，目前已挖到陳姓男子的頭部，確認沒有生命跡象。

▲▼快訊／台中房屋倒塌！挖出第二名工人頭部無生命跡象。（圖／消防局提供）

▲救援隊救出第二名陳姓工人，確認沒有生命跡象。（圖／消防局提供）

據了解，救援隊不斷挖掘，稍早有看到陳男的手指、頭髮露出，目前已挖到頭部露出，確認陳男沒有生命跡象。

目前現場倒塌建物鐵皮已移除，將以人力清理倒塌的磚頭、木頭等。

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