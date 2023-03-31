快訊／台中老屋活埋3工人　3人尋獲皆不幸身亡

▲陳姓工人凌晨被救出，確認3人均不幸罹難。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、柯沛辰／台中報導

台中市中區台灣大道299巷一棟老屋30日上午10點多發生工安意外，導致3名工人遭瓦礫堆活埋。3月31日凌晨1點24分，最後一名陳姓工人被救出，明顯死亡，至此確定3人都不幸罹難。營造商古姓男子、挖土機司機游姓男子皆被依過失致死罪嫌送辦。

台中消防局上午10點44分接獲民眾報案，稱台灣大道一段299巷有房子倒塌，導致3名工人遭活埋，立即派員前往搶救。消防指出，現場原先是一棟70年老屋在施工，不料疑因挖地基，造成隔壁一棟2層樓房屋倒塌，當場將3名工人活埋。

▲台中70年老屋倒塌，3名工人遭活埋。（圖／台中消防）

消防人員到場後，上午11時15分先救出51歲蔡姓男子，但蔡男無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。傍晚3點34分，第二名陳姓工人頭部露出被發現，但仍受困；晚間8點18分，第三名吳姓工人腳部露出被發現，晚間10點多被救出後，確認不幸罹難。

3月31日凌晨1點24分，第二名陳姓工人最後被救出，明顯死亡，至此確定3人都不幸罹難，全案朝過失致死方向偵辦，營造商古男、挖土機司機游男都被送辦。

消防解釋，第三名陳男因「直立」被埋在深約1.3米的地基溝槽，加上下半身褲管塞滿磚瓦、石塊，導致挖掘困難；第二名吳男則是橫躺在稍微靠外側的位置，較易救援，所以才會早一些獲救。