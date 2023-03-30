台中民宅壓2工人！他喊「要救哥哥」徒手扛鐵板　連搬6小時雜物

記者白珈陽、許權毅、鄒鎮宇／台中報導

台中市中區台灣大道一段299巷30日上午10時許，發生房屋倒塌導致3名工人受困的意外。目前一名蔡姓工人身亡，另有52歲陳姓、41歲吳姓工人仍受困，救難人員仍在搶救中。其中，吳姓工人的弟弟情緒激動，在現場大喊「我要救哥哥」，被安撫後連續幫忙搬運雜物6小時，只為了快速將哥哥救出。

▲吳姓工人受困後，他的弟弟加入救援，在現場連續搬運雜物6小時。（圖／記者許權毅攝）



據了解，事發地點299巷7號為施工狀態，30日上午進行地基工程時疑似施工不當，導致5號的的2層樓房屋倒塌，壓向7號的3名工人，但目前倒塌原因不明，仍須檢視整個工地情況才可確定。

▲▼吳男弟弟徒手搬運鐵板之類的雜物。（圖／記者許權毅攝）



吳姓工人的弟弟30日上午得知消息後立刻趕到現場，情緒激動地大喊「我要救我哥哥」，馬上被派出所所長緊抱安撫「我知道、我都知道！冷靜、冷靜！」。在吳男弟弟情緒冷靜下來後，一起到現場查看情況。

吳男弟弟心急救出哥哥，當下加入救援行動，徒手搬起現場的雜物幫忙，如鐵板類的重物，就用頭頂著、雙手向上舉起支撐抬起，快步搬運到貨車上，連續6個小時不停歇，令人動容。

▼稍早吳男弟弟情緒激動，被所長緊抱安撫。（圖／記者許權毅攝）

