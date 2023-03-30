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在98歲市定古蹟喝咖啡　星巴克進駐「新竹州圖書館」

▲星巴克「新竹州圖書館」門市。（圖／新竹市政府提供）

▲星巴克「新竹州圖書館」門市。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

星巴克「新竹州圖書館」門市今（30）日上午10時正式營運，為桃竹苗區首間市定古蹟門市，亦是竹市私有古蹟與星巴克合作活化再利用首例。新竹市長高虹安表示，這是讓古蹟活化再利用的良好範例，邀請各界連假期間來新竹市舊城區走走，漫遊古蹟、歷史建築與特色店家，再到星巴克「新竹州圖書館」門市享用咖啡，度過悠閒的午後時光，同時感受新竹市98歲古蹟的歷史風華。

高虹安說明，市府重視文化發展，目前全市共73處古蹟、歷史與紀念建築，並持續努力進行古蹟、歷史建築的修復再利用，期許回復古蹟風貌的同時，同時打造其周圍成為一個親民的優質環境，成為市民假日觀光休閒新亮點。其中，新竹州圖書館為公私協力修復古蹟典範，彰顯州圖重要歷史意涵，也讓歷史與現代共融。

新竹市文化局長錢康明表示，新竹州圖書館的建築特色，係近世復興式RC建築，設計者為日人宇敷赳夫，建築外觀重視水平線條分割，整體形貌方正，鮮少有複雜的量體組合，其室內使用採光高窗、外部牆面部分飾以泥塑洗石裝飾圖樣。

錢康明說，興建於1925年的新竹州圖書館，是日治時期裕仁皇太子來訪，新竹街以「行啟紀念」為由申請之圖書館建設計畫，「近代復興式樣」的建築風格兼具古典與現代建築元素，殊為臺灣近代建築史典範。

錢康明補充，日治時期全台曾興建三座獨棟公共圖書館，第一座是台南市圖書館現已拆除；第二座是新竹州圖書館；第三座則是台中州圖書館，現作為合作金庫使用，相較之下，新竹州圖書館建築原貌最完整的被保留。

文化局補充，連假期間來訪新竹市的民眾，可以到舊城區來趟古蹟漫步之旅，從1913年建造的新竹火車站開始，沿途可以看到東門城、影博館(有樂館)、新竹州廳、美術館、新竹州警務部部長官舍等，最後來到新竹州圖書館享用美味餐點，為自己的古蹟深度之旅畫下完美的句點。

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