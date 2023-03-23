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竹市「數位雙生科普實驗室」將開幕　打造元宇宙教育樂園

▲新竹市長高虹安親自體驗平板線上操作。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安親自體驗平板線上操作。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應元宇宙發展與後疫情時代來臨，新竹市政府將於兒童節前夕在新竹241藝術空間打開「數位雙生科普實驗室」，旨在建構供學子體驗多人互動的遠距共創、共享之協作環境。新竹市長高虹安表示，市府與宏達電、工研院及頑石國際聯手規劃「科技、文化、永續實驗室」，搭配新竹市城市願景，打造線上元宇宙－「適齡教案全情境空間」，將帶孩子進入未來的探索學習樂園。

高虹安日前出席KOL搶先體驗會，與KOL一同登入數位雙生科普實驗室的元宇宙虛擬平台中體驗。她提到，藉由產官學三方的合作，打造元宇宙「數位雙生科普實驗室」，歡迎民眾透過寓教於樂的沉浸式學習方式一覽新竹城市風貌。

文化局長錢康明表示，「數位雙生科普實驗室」將於本(3)月31日開幕，將推出「科技、文化、永續」3大主題虛擬實驗室，共計10個教案。實體場域開幕後，學童在家也可透過電腦、手機、平板等設備進入元宇宙平台，免註冊即可以訪客身分進行線上體驗；也可加入會員註冊登入，創建自己的數位虚擬分身(VIVE Avatar)。

文化局表示，進入數位雙生科普實驗室元宇宙平台後，首先來到虛擬實驗室「共創大廳」教案1–認識矽「尋找矽寶石」，學童可以在共創大廳迷宮內恣意探索9顆矽寶石，學習「認識矽」、「了解矽於工業上的運用」等相關知識。元宇宙平台亦建置互動、聊天及拍照功能，學童可於元宇宙空間與親朋好友互動，再依個人興趣進入文化、科技、永續三大主題實驗室。

文化局說明，文化實驗室以新竹在地玻璃工藝為主題，設計包含細心鑄造、有色玻璃及創意鑲嵌等3個教案；科技實驗室以科學園區半導體為主題，設計包含無所不在的半導體、半導體晶片從那來及什麼是半導體3個教案；永續實驗室則以再生能源為主題，設計包含氣候變遷、節能減碳愛地球及環境永續與再生能源3個教案。

文化局提到，新竹市「數位雙生科普實驗室」實體場域據點，將於兒童節前夕開幕，並同步開放線上體驗，結合新竹最引以為傲的「人文」、「科技」與「永續發展」三大特色，結合VR技術，形塑全新的城市學習樂園，敬請期待。

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