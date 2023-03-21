「浸水楊家古厝」　成新竹市第42處古蹟

▲副市長蔡麗清、文化局長錢康明與審議委員共同現勘。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府昨(20)日召開古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群審議會，經文資委員現勘及開會討論後，決議將新竹市浸水南街楊家古厝指定為市定古蹟「浸水楊家古厝」，成為新竹市第42處古蹟。

新竹市長高虹安表示，新竹市擁有300年歷史，是一座文化底蘊深厚的城市，步行於街道巷弄中，常不經意地發現充滿藝術氣息的古厝，訴說著不同年代建築技術堆砌的痕跡與故事。今日審議會又再為本市增添一處市定古蹟「浸水楊家古厝」，是竹市現存少見的三合院型式建築。

她提到，「浸水楊家古厝」有十分古老的斗砌磚牆，磚色極美，保存狀況亦佳，建材構築優美，現況第二進屋高極為少見，為原浸水聚落內最具特色之古厝，符合古蹟指定基準，委員一致通過指定為本市市定古蹟。本案產權係屬私人所有，土地及建物所有權人均同意指定，許多市民朋友與文史界皆相當關心本案，彰顯市民對新竹這塊土地的熱愛，市府將廣納各方意見，與各界攜手一同努力創造雙贏。

文化局長錢康明表示，市府對文資保存全力以赴，未來將以公私協力方式，辦理本案非都市計畫區之容積移轉事宜，若成功將為全台首件案例，率先作為文化資產活化之楷模。

他補充，竹市是個重視文化發展的城市，至今市府已陸續指定登錄許多古蹟、歷史建築，目前全市共有72處古蹟歷史建築。市府也持續進行古蹟、歷史建築的修復再利用，包含少年刑務所演武場、南大路警察宿舍、新竹州警務部部長官舍等皆已修復完成並活化再利用，已成為市民假日休閒的新亮點。

文化局提到，「浸水楊家古厝」形制完整，棟架的雕刻、比例及屋脊剪黏裝飾皆相當優美。尤以正堂高聳，格局大氣，壁面尚存對聯、彩繪、剪黏、泥塑等傳統技藝美學，保存狀況佳，且多有落款，值得研究。建物為承重牆硬山擱檁構造，斗砌牆內含土埆在轉角及基礎作法，具當地域構造特色，局部R.C.構造及日治時期磚材，混合不同時期的營造技術。

文化局補充，市府在回復古蹟風貌的同時，也努力打造其周圍成為一個親民且優質的環境，讓市民參觀古蹟的同時，也可深入了解歷史文化及建築特色，進而愛護保存這些珍貴的文化資產。