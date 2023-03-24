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2023新竹市兒童藝術節　50場藝術演出、25種手作邀您體驗

▲高虹安邀請全國大朋友小朋友一起來新竹體驗不一樣的兒童藝術節。（圖／新竹市政府提供）

▲高虹安邀請全國大朋友小朋友一起來新竹體驗不一樣的兒童藝術節。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2023年新竹兒童藝術節以「ZOOM！ZOOM！新竹」為主題，用科技與兒童藝術交織，並由河馬「樂樂」擔任活動大使，將在4月1日至4月5日連續假期於新竹公園登場（上午10點至下午5時），不僅有輪番上陣的戶外兒童戲劇、街頭藝人、故事劇場等表演，更有放電遊樂園、藝術手作課程。新竹市政府也攜手12家飯店旅宿業者祭出住宿優惠，不但有機會優先享有藝術體驗名額，憑入住證明還可於活動現場服務台換取限量紀念禮。

今日記者會由MIKI兒童街舞工作室，帶來兒童藝術節主題曲ZOOM！ZOOM！新竹舞蹈表演，主持人向大家介紹兒藝節五大活動特色及市長親自拍攝的宣傳MV首度發表，邀請全國大小朋友一起來新竹體驗科技、舞蹈及藝術多元融合的兒童藝術節。

「今年新竹兒童藝術節以zoom in、zoom out的科技，讓孩子看見不一樣的世界」新竹市長高虹安表示，今年登場的兒藝節結合科技、舞蹈與藝術體驗共50場演出、23個表演團隊集結上百位藝術工作者、25種不同的手作課程，特別著重於各式不同的藝術體驗，讓不同年齡層的兒童與爸媽一起創造親子間的趣味；現場也有「小食大樂市集」，讓大小朋友體驗特色小吃及補充能量。她也特別感謝飯店業者的支持，讓大家玩得盡興、住得開心，歡迎全台大小朋友來新竹體驗不一樣的兒童節。

文化局錢康明局長表示，今年兒藝節共有五大特色體驗場域，第一、孔廟廣場的「魔力大劇場」將由國內知名品牌兒童劇團：如果兒童劇團、AMcreative 安徒生和莫札特的創意劇團、身聲跨劇場、小丑默劇團等團體定時定點輪番演出，精彩好劇邀請市民朋友親眼見證。

第二、大劇場旁的「驚奇小舞台」有多元風格的街頭藝術輪番上陣，也邀請現場小朋友帶來才藝表演，歡迎全台小朋友一起上台秀才藝；第三、位在風livehouse的「好奇實驗室」，包含親子的身體律動、故事劇場、科技VR微距大冒險、視障與聽障共融藝術三大面向，讓孩童從多方面開拓藝術視角，對世界有著更多想像。

第四、位在圓形廣場與孔廟的廂房「藝術小天地」，有各種動手作的藝術與製作體驗，如自逐格動畫製作、故事著色、創意氣球等各式創作手工藝體驗；第五、田徑場大棚架下「放電遊樂園」，以充氣大型藝術造型遊具組成，搭配植物拓印、馬賽克拼貼畫與彩色沙畫等活動，成為孩子充分遊玩奔跑放電的遊戲場，歡迎親子群眾穿著無跟的平底休閒鞋，暢懷奔跑遊樂園。

文化局指出，為鼓勵更多親子與年輕族群參加不同藝術體驗、觀賞魔力大劇場表演、體驗VR和購買小食大樂市集等，特別辦理集章活動。只要參與活動，即可集章，集滿活動3個章，並至「新竹市文化局」（facebook.com/culture.hccg）粉專按讚，就可於現場服務台兌換限量小禮物乙份，數量有限，兌完為止。

文化局表示，各場「兒童藝術體驗」及「故事劇場」皆為免費體驗，為保證良好活動品質，採用預約報名制，自3月25日（六）上午10時開放報名（網址：https://reurl.cc/ykDZZO），每人最多可預約3項體驗（每項可報名2人），及2齣故事劇場（每齣可報名2人）。如線上預約額滿，4月1日至4月5日活動期間，民眾可至活動報到處現場排隊報名，歡迎大小朋友提早線上進行預約報名！

文化局補充，本次兒童藝術節特別與旅宿業者合作，包新竹老爺酒店、新竹福華大飯店、迎曦大飯店、新竹伊普索酒店、日月光國際大飯店、和選旅、新竹國賓大飯店、煙波大飯店、卡爾登飯店、芙洛麗飯店、琺荷汽車旅館、承攜行旅新竹中央館等多家飯店，旅客只要於活動期間入住，有機會優先享有藝術體驗名額，並憑入住證明即可於活動現場服務台換取限量小贈品。活動詳情請上新竹市文化局網站或臉書搜尋新竹市政府，或撥打1999專線洽詢。

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