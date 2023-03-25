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竹市文化局演藝廳前台服務人員培訓課程登場　提升服務品質

▲新竹市文化局日前辦理前台服務人員培訓課程。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市文化局日前辦理前台服務人員培訓課程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

歷經2個月的招募與面試，新竹市文化局演藝廳加入生力軍囉！今（112）年共錄取2位服務人員，未來將有6位前台服務人員為觀眾帶來更優質的服務。新竹市文化局日前辦理前台服務人員培訓課程，邀請臺北流行音樂中心的陳志豪專員擔任主講者，分享國家級表演場館各項專業知識，全面提升新竹市文化局演藝廳的觀眾服務品質。

「文化局將持續開設相關培訓課程，積極提升演藝廳服務水準！」文化局長錢康明表示，新竹市文化局演藝廳，係以音樂演出功能為主，戲劇、舞蹈演出為輔，所設計之專業演藝廳，除了提供完善的硬體設備，服務國內外各類優質的表演團隊外，前台服務人員更是演藝廳的重要靈魂人物，包含服務多年的志工朋友和計時人員，都是協助觀眾順利欣賞演出的重要功臣，感謝他們提供優質的服務，讓每位入場欣賞表演節目的觀眾都有賓至如歸的感受。

文化局表示，演藝廳近年積極爭取經費整修場館空間，聘請專業委員遴選演藝節目，在軟硬體設備上皆用心精進，於109年起公開招募前台服務計時人員，期提升服務品質，每年也透過培訓課程，讓新進服務人員全面理解服務內容，讓觀眾進演藝廳欣賞節目，除了能享受舒適的環境、高水準的表演，更可獲得優良的服務品質。

文化局說明，本次前台服務人員培訓課程邀請臺北流行音樂中心的陳志豪專員擔任主講者，分享國家級表演場館的前台服務人員之宗旨、服務內容、態度儀表、專業知識等；並邀請在文化局服務多年的簡均而小姐分享場館服務經驗，讓在場新進人員及志工們收穫滿滿。

文化局提到，主講者陳志豪專員曾於國家表演藝術中心國家兩廳院擔任前台督導，經驗豐富，講者從表演節目與前台服務的關係作為引線，說明前台服務人員作為觀眾進入場域首要及主要接觸的對象，前台服務人員是場館的重要門面，面對觀眾的各種需求，應以正面表述委婉引導、肯定理解，並點出前台服務的最終目標就是要讓節目順利結束、讓觀眾有美好的觀賞體驗。

簡均而小姐指出，服務的過程像是經歷一場大冒險，認為一位服務人員在工作時需具備十八般武藝，熟悉場域、動線，還要「眼觀四面、耳聽八方」，隨時注意觀眾需求、人員安全等各面向，也分享在服務過程中曾遇到的難忘經驗，仔細且明確的講解讓新進人員對這份工作更增添期待。

文化局補充，更多新竹市文化局演藝廳活動詳情可至新竹市文化局官網、或至風城演藝臉書粉絲專頁查詢。

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